華信航空ATR機隊今成立 過年前投入營運

2018年01月11日 15:38 中時 陳祐誠

華信航空今（11）日於松山機場舉辦ATR新機隊成立發表會，並由華航董事長何煖軒宣布華航集團松山機場4號機務棚廠啟用，2018年將展現「新年度、新機隊、新棚廠、新華信」的氣象。

華航董事長何煖軒表示，此次的集團新機計劃，法國ATR原廠派遣教師機師，協助機師專業訓練考核，也有專業機務代表來台，建立維修能量。

華信航空同時與法國民用航空學院 （ENAC）、安捷飛航訓練中心（APEX）、澳亞飛航訓練中心（Ansett）等航太產業，簽訂飛行員培育及模擬機訓練合作合約，可望促進台灣航空產業發展，落實人才在地培訓能力。

華信董事長謝世謙表示，近年來華信大幅增班國內航線，包括高雄-馬公、台中-花蓮、台中-馬公、松山-馬公等，引進9架全新ATR72-600，可提升華航集團國內線整體運能，提供更密集的班次服務、更多座位數，滿足旅客需求。

配合春節旅客疏運，ATR新機隊計畫在春節前加入營運，首航高雄-馬公航線，每天飛航6班次來回。整體機隊優化計畫，預計將於2020年前布署完成。

華信推出「高澎滿座久發發」促銷優惠方案，凡於華信官網或APP購買高雄/台中出發到馬公單程機票，就可享有居民888元起、一般旅客999元起的特優惠（適用於2018年3月1日至4月15日前搭乘）。

ATR72-600全新客機，每架座位數為70人座，椅距30英吋，使用真皮座椅，顯現北歐簡潔的設計風格，座椅質輕堅固，符合人體工學。採用先進的駕駛艙電子儀器系統，並全面使用液晶顯示器及最新一代導航電腦系統，大幅提升飛航安全和操縱性能。發動機則採用普惠PW127引擎，搭配高效能螺旋槳，有效節省油耗，達到節能減碳目標。

隨著新機引進，華航集團華信航空現行6架104人座的E190客機，除將持續營運國內航線外，並配合2架158人座的波音737-800噴射客機，增飛更多國際、兩岸航線，讓集團整體運能與飛機調度更具彈性，提升營運利基。

(中時)