台北富邦銀行攜手三星 獨家推出Galaxy A8購機優惠

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Samsung Galaxy A8 、A8)新機今日(11日)起全新上市，台北富邦銀行表示，該銀行獨家與台灣三星合作，在手機上市首日(1/11)起至3/31止，刷富邦信用卡購買此款手機，可享最高達1,000元之購機優惠。

富邦銀行表示，從即日起至三星智慧館，刷富邦信用卡購買Galaxy A8 (2018)| A8+(2018)新機，最高可獲贈7-11現金抵用券800元；1/15起，於台灣大哥大直營/網路門市購機同享7-11現金抵用券800元超值優惠，其中在台灣大哥大直營門市搭配信用卡分期還可再享200元刷卡金回饋，總計最高可獲得1,000元優惠，高居各銀行優惠之冠！

北富銀表示，Samsung針對重視拍照功能的年輕族群所推出的中高階新機Galaxy A8 (2018)| A8+(2018)備受矚目，不僅搭載多項旗艦級手機規格，包括前置雙鏡頭、F1.7大光圈，以及革命性的超大全螢幕設計，更支援目前超夯的Gear VR虛擬實境功能。因此，北富銀特別與台灣三星獨家合作，讓卡友與全球同步拿新機、享優惠！

北富銀表示，針對此款有「美拍奇機」之稱的Galaxy A8 (2018)| A8+(2018)推出專屬購機優惠，其優惠內容如下：

1、至三星智慧館、台灣大哥大直營與網路門市當日累積消費滿5,000(含)以上，即可獲得7-Eleven 300元現金抵用券。(需登錄，限2000名)

2、於A8及A8+新機以富邦信用卡綁定Samsung Pay，並累積消費滿5,000(含)以上，可再獲得7-Eleven 500元現金抵用券。(需登錄，限2000名)

3、於台灣大哥大直營門市單月累積分期滿12,000元再加碼送200元刷卡金(需登錄)，最高還可享24分期0利率。

(工商)

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