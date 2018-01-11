華航董座爆曾想向復興買ATR 因對方拒絕深度檢查作罷

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華航集團華信航空今（11）日於松山機場舉辦ATR新機隊成立暨機務棚廠啟用發表會，華航董事長何煖軒透露、華信在決定購置ATR機隊時，曾經等了三個月，最後才決定直接向ATR引進。何煖軒指的是曾經洽商買下復興航空7架ATR客機，但因復興航空未同意做深度檢查而作罷。

何煖軒表示，如果不是等了三個月，華信第二機隊會提早三個月開始營運，現在預計首批三架在農曆年前可以啟用，投入春節疏運，要民航局放心。民航副局長何淑萍隨後致詞也表示，新機已完成四階段認證，可在農曆年前完成第五階段認證。

華信航空董事長謝世謙坦言，之前引進的巴西ERJ客機主要適合飛一到一個半小時航程，而國內線都僅半個多小時，因此讓華信慘賠，現在改用最適合短程飛行的ATR，對營運最有利。

ATR CEO Mr. Christian Scherer表示，全球已有一百多個家國家使用ATR。華信ATR72-600全新客機，每架座位數為70人座，椅距30英吋，使用真皮座椅，顯現北歐簡潔的設計風格，座椅質輕堅固，符合人體工學。採用先進的駕駛艙電子儀器系統，並全面使用液晶顯示器及最新一代導航電腦系統，大幅提升飛航安全和操縱性能。發動機則採用普惠PW127引擎，搭配高效能螺旋槳，有效節省油耗，達到節能減碳目標。

隨著新機引進，華航集團華信航空現行6架104人座的E190客機，除將持續營運國內航線外，並配合2架158人座的波音737-800噴射客機，增飛更多國際、兩岸航線，讓集團整體運能與飛機調度更具彈性，提升營運利基。

(工商)

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