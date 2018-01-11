里鄰聯誼好所在！中市今年將再添6里活動中心

2018年01月11日 15:35 中時 盧金足

為提供里辦公處、各機關、團體及個人作為集會及從事正當休閒娛樂活動使用，近年來台中市政府積極新建及整建區里活動中心，截至106年12月底止，台中市共計有169座里活動中心，其中105至106年間落成啟用的有6座，預定107年將再有6座里活動中心新建完成。市府民政局鼓勵民眾多加利用，如屬民間社團舉辦的公益慈善、社會教育或藝文活動且無營利行為，經區公所同意，得免收取租用費。

民政局表示，在均衡各區地方發展，達到公有建築物多目標使用的前提下，針對轄內無公有活動場所的行政區，市府尋找公有土地或閒置空間加以整建活化利用，並提供多里聯合使用，以發揮公產資源市民共享功能。

自105年以來，已有太平區中政里活動中心、東區十甲里等3里多功能活動中心、后里區太平里聯合里聯合活動中心、大安區聯合里民活動中心、神岡區神岡里山皮里聯合活動中心及后里區義德里義里里聯合活動中心等陸續啟用。

目前興建中且即將於今年落成啟用者，有東區六順多功能活動中心、泉源等四里多功能聯合活動中心、北區健行里明新里聯合活動中心、西屯區龍潭里活動中心、太平區新光新興新高聯合活動中心、大甲區龍泉里里民活動中心等6座，竣工開放後歡迎民眾向區公所登記借用。

此外，為了維持良好活動空間，並保障市民使用活動場域權益及安全，針對現有里活動中心，市府皆督請各區公所善盡管理機關責任，除落實公共安全申報及投保外，並定期維修檢視及充實場地設備。

民政局表示，不論是會議、上課或聯誼活動，均可向區公所詢問登記借用，並繳交場地租用費，但如由民間社團舉辦的公益慈善、社會教育或藝文活動，且無營利行為，經區公所同意，得免收取租用費，但仍應繳交保證金，保證金於場地復原後發還。相關細節請洽詢各區公所里活動中心承辦人。

(中時)