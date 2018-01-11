快被鯊魚吞噬！頂魚寮公園竄紅 好玩又好拍

何先生一家4口融入3D地景情境中，彷彿要被鯊魚的血盆大口吞噬了。（陳淑娥攝）

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賀小姐與家人坐在七彩椅上，悠閒眺望遠方的景致，是種遠離塵囂的小確幸。（陳淑娥攝）
大三生梁高仁及3位同學，在地景藝術中邁力演出，宛如快要掉入水中了。（陳淑娥攝）
造型漁船內有許多的琅琅上口的童謠。（陳淑娥攝）
小鯨魚溜滑梯是小朋友的最愛。（陳淑娥攝）
里長鐘金水打造文化故事館，訴說在地的漁村歷史。（陳淑娥攝）
文化故事館訴說在地漁村歷史，歡迎學校等團體預約參訪。（陳淑娥攝）
頂寮文化故事館展示補丁的碗盤。（陳淑娥攝）
頂寮文化故事館展示麵粉褲。（陳淑娥攝）

台中梧棲頂魚寮公園大改造後，假日吸引親子及年輕朋友慕名造訪，豐富的3D彩繪地景，細心地標示拍攝點，讓每個人拍起來，真像要被鯊魚吞噬或掉進河裡，偏鄉秘境好拍又好玩，迅速在網路上竄紅。

幕後催生的頂寮里長鐘金水指出，頂魚寮公園腹地約9公頃，4年前是一個荒涼的小公園，僅寥寥無幾的民眾到此一遊，經過逐步的改善環境，陸續添加許多設施，再加上巧思，終於化身成頂寮里遊玩及打卡的新亮點。

「救命啊！我要被鯊魚吃掉了！」頂魚寮公園的3D海洋彩繪地景，是大小朋友的表演場域，高雄何先生與妻小出遊台中，躺在鯊魚的血盆大口裡，宛如下一秒鐘中就要被吞噬了；大三生梁高仁及3位同學，特地從台中市區慕名而來，邁力地擺出各種誇張姿勢及表情，融入地景藝術，彷彿就要掉入水中了。

除了3D彩繪地景外，鯨魚溜滑梯、兒童迷宮及造型漁船也十分吸睛，賀小姐與家人坐在至高點的七彩椅上，悠閒地眺望遠方的景致，伴隨著微風徐徐吹來，直呼「這公園真是美呆了！」

鐘金水表示，頂寮不但有一座好拍又好玩的公園，還有今年甫開幕的文化故事館秘境，收藏了許多日據時代以來的當地文物，包括極少見的碗盤補丁等物品，現場搭配專人導覽，更能一窺頂寮漁村的歷史，目前暫不接受個人參訪，歡迎學校等團體於1周前預約。

(中時)

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