張麟徵：太陽花、雨傘運動 有美NGO介入的清楚痕跡

台大政治系名譽教授張麟徵11日出席《NGO與美國外交》研討會。（潘維庭攝）

友善列印
旺報

冷戰後，美國在各國透過各種非政府組織（NGO）傳播「普世價值」，但台大政治系名譽教授張麟徵指出，這些組織的目的主要是要捍衛美國的利益，實踐美國的霸權，推動美國的戰略規劃，這些不便在台面上講的目的，則透過NGO力行。

孫文學校與《旺報》11日舉行《NGO與美國外交》研討會，該書《NGO與顏色革命》由由八位學者專家共同撰寫，揭發某些NGO組織其實是美國政府的外圍組織，書中提到，美國政府扶持的一些國際NGO，做為推動「顏色革命」、「阿拉伯之春」等運動的「急先鋒」。

張麟徵提到，NGO是國際社會另一股力量，只能立法規範它，從進入21世紀後，所有受到NGO顛覆的國家開始反省，以前對它的想法太天真，不知道它是美國的爪牙，現在全球對NGO立法有60幾個國家，近百部法律誕生。

其中美國指責最嚴重的，是2012年立法的俄羅斯，以及去年施行的大陸「境外非政府組織境內活動管理法」，其中大陸立的法，藍本還是來自1938年美國的管制NGO法律，美國早在歐戰前就立了法。其精神要求NGO活動不能侵害到國家主權，行為要透明化、負責任，可讓真正想做慈善事業的NGO繼續健康運作，想顛覆國際秩序的NGO則能知所收斂。

張麟徵指出，2014年在台灣的太陽花運動、香港的雨傘運動，背後都有美國NGO介入的清楚痕跡，其中台灣對美國沒有免疫性；港人反雨傘運動的人不少，但脫離英國殖民才20年，殘留影響勢力仍大。她提到，中共在去年元旦規範NGO立法生效，現在境外NGO想在香港設據點的空間大幅壓縮，「顏色革命」高峰已過，趨勢往健康良好方向移動。

(旺報)

影》2018選舉柯文哲拚「爸媽票」… 中市民政局微電影徵件 大里戶所…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。