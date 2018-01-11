張麟徵：太陽花、雨傘運動 有美NGO介入的清楚痕跡

2018年01月11日 15:43 旺報 潘維庭

冷戰後，美國在各國透過各種非政府組織（NGO）傳播「普世價值」，但台大政治系名譽教授張麟徵指出，這些組織的目的主要是要捍衛美國的利益，實踐美國的霸權，推動美國的戰略規劃，這些不便在台面上講的目的，則透過NGO力行。

孫文學校與《旺報》11日舉行《NGO與美國外交》研討會，該書《NGO與顏色革命》由由八位學者專家共同撰寫，揭發某些NGO組織其實是美國政府的外圍組織，書中提到，美國政府扶持的一些國際NGO，做為推動「顏色革命」、「阿拉伯之春」等運動的「急先鋒」。

張麟徵提到，NGO是國際社會另一股力量，只能立法規範它，從進入21世紀後，所有受到NGO顛覆的國家開始反省，以前對它的想法太天真，不知道它是美國的爪牙，現在全球對NGO立法有60幾個國家，近百部法律誕生。

其中美國指責最嚴重的，是2012年立法的俄羅斯，以及去年施行的大陸「境外非政府組織境內活動管理法」，其中大陸立的法，藍本還是來自1938年美國的管制NGO法律，美國早在歐戰前就立了法。其精神要求NGO活動不能侵害到國家主權，行為要透明化、負責任，可讓真正想做慈善事業的NGO繼續健康運作，想顛覆國際秩序的NGO則能知所收斂。

張麟徵指出，2014年在台灣的太陽花運動、香港的雨傘運動，背後都有美國NGO介入的清楚痕跡，其中台灣對美國沒有免疫性；港人反雨傘運動的人不少，但脫離英國殖民才20年，殘留影響勢力仍大。她提到，中共在去年元旦規範NGO立法生效，現在境外NGO想在香港設據點的空間大幅壓縮，「顏色革命」高峰已過，趨勢往健康良好方向移動。

(旺報)