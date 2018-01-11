鼓勵年輕人打零工是災難 專家：人到中年要賣什麼？

圖為2018台北車展開幕，知名的汽車廠商紛紛展出最新的車款，配上穿著性感的賽車女郎，吸引民眾的目光。（資料照片 鄭任南攝）

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中時電子報
/綜合報導

近日若干媒體報導，打零工風潮來了，求職專家、作家洪雪珍對此感到憂心。如果年輕人以為打零工更自由，是較先進的工作模式，或是讓企業以為年輕人愛打零工，那將是就業市場的另一個災難。洪雪珍質疑，年輕人忙當派遣女王或零工皇帝，到中年危機時還能再賣什麼？

洪雪珍今(11)日在臉書貼文指出，看到媒體刊出《非正職大軍來了》報導，或是下結論「零工，將是未來職場的主要樣貌。」她很擔心打零工被鼓吹成風潮，將讓台灣的就業市場陷入另一場災難！

洪雪珍指出，日劇《派遣女王》所描述的派遣工作，有一種拯救地球的英雄fu。而媒體也不時報導，派遣人員不必死守一家公司，可以到多家企業歷練，經驗更豐富，而且暗示只有高手才能做派遣工作。「派遣女王到最後是面臨高風險的生涯，那麼零工皇帝的下場是更危險，因為會使用派遣制的以大企業為主，而給零工的以小公司為多，你認為哪一個更為朝不保夕？」

派遣人員有部分是擁有高階技術，而打零工的工作幾乎都在賣「青春財」。洪雪珍舉例，車展模特兒賣的是年輕美貌；搬運工是賣體力；代客排隊、代買東西則是賣時間。洪雪珍提問，做一年、做兩年…做十年，做這些工作會留下什麼知識、技能或人脈？很少！那麼到了四五十歲，沒了上面這些青春財，又值中年危機，請問要賣什麼？

洪雪珍給建議說，打零工不是不能做，但是絕對不要當作主業！但如果真的一時半刻無法找到正職，打零工只能當作跳板，努力求表現，想辦法轉做正職！如果還是熱愛打零工的自由，那就想辦法當工頭，打組織戰吧！

(中時電子報)

文章來源：洪雪珍臉書

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