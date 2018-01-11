哪款車最多三寶開？第一名不意外就是它

BMW M3駕駛最沒品(圖/達志影像)

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中時電子報
第二名Land Rover (荒原路華)Range Rover (48%)(圖/達志影像)
第三名Audi TT獲得43% (圖/翻攝自維基)
最後一名Ford Transit獲得36% (圖/達志影像)

台灣道路上，最怕遇到沒禮貌又魯莽的三寶亂開車造成事故。最近英國的汽車網站《Vantage Leasing》針對駕駛人做了統計，發現有過半數的人認為，最糟糕的駕駛是那些開著BMW的人、其次是Range Rover、第三名則是Audi。

高達56%的駕駛人表示，擁有 BMW M3跑車的人是最沒品的駕駛，是馬路上「魯莽的速霸」；第二名則是開Land Rover (荒原路華)Range Rover車款的人，有48%的駕駛人投給它；第三名是Audi TT獲得43%；最後一名是Ford Transit (36%)。

對此，網友認為：「開雙B的都自以為在開名車，殊不知賓利才是現在人眼中的名車，開奧迪的我倒是遇到不少」、「原來全球的屁孩都愛用雙B或是奧迪啊，是因為要炫耀嗎？」、「車又不是他們賺錢買的，不知道賺錢多辛苦當然隨便開」、「開雙B都自以為全世界是繞著他們轉的啊」！

無論準確與否，其實駕駛人都會因汽車的類型來判斷那個駕駛的個性。但也只有六分之一的汽車駕駛認為自己符合這個形象。因此下次要買新車前，不妨考慮一下該品牌的給人的印象吧！

(中時電子報)

文章來源：BMW Drivers Voted Rudest On The Road

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