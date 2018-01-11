中市民政局微電影徵件 大里戶所摘金

台中市民政局也由局長周永鴻帶領民政家族一起拍抖肩舞，宣導活力十足的民政業務和團隊。（盧金足翻攝）

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為讓民眾輕鬆了解戶所服務措施及相關法令，台中市政府民政局舉辦微電影徵稿活動，由戶政事務所同仁發揮創意投稿，再由民政局擇優規劃拍攝，第一部作品《直系~直系~直系~申請戶籍謄本就是要直系啦》11日發表，改編自大里戶所真實案例，全劇由該所同仁擔任編導、梳化等工作人員及所有演員，透過誇張的表演手法，希望讓民眾了解申請戶籍謄本的資格要件。

影片一開始訴說一位民眾走進戶政事務所要申請妹妹的戶籍謄本，這在以往司空見慣的申請案，馬上就可以辦好，但是，戶政人員卻問他有無攜帶妹妹的委託書，許先生對此表達以前申辦不用委託書，抱怨戶所不便民，進而延伸不同民眾申請戶籍謄本所面臨的條件與個資等問題。

民政局長周永鴻表示，由於內政部2015年9月1日修改「申請戶籍謄本及閱覽戶籍登記資料處理原則」，如果沒有委託書，只能申請本人、配偶及直系血親的戶籍謄本，原本的直系姻親(公公、婆婆等)及旁系三親等內的血親(兄弟姊妹、叔伯姨舅等)，必須有委託書才能申請，但仍有部分民眾不了解申請規定的改變。

大里戶所把平日服務的真實案例編劇投稿，以幽默詼諧方式完整表達要宣導的法令脫穎而出，全劇由該所同仁擔任編導、梳化等工作人員及所有演員，充分展現創意及團隊精神，誇張的表演手法背後都是台中最專業、親切的戶政人員。

(中時)

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