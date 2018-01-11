東海扶輪社梁博仁 捐贈台中市資收車及挖土機

台中東海扶輪社社友梁博仁捐贈資源回收車2輛及挖土機1台給市府環保局。（盧金足攝）

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東海扶輪社梁博仁贈資收車及挖土機，強化中市環境維護量能。（盧金足攝）

長期熱心公益的台中東海扶輪社社友梁博仁，繼105年捐贈資源回收車、大型鏟裝機及網狀反光背心3600件之後，今年再捐贈資源回收車2輛及挖土機1台給市府環保局，由副市長林依瑩代表受贈。林副市長表示，感謝梁先生體恤第一線清潔隊員辛勞，這些設備將大幅提升清潔工作效率，也成為公部門與民間企業合作維護環境的典範。

捐贈儀式11日於台灣大道市政大樓舉行，林依瑩在環保局長白智榮的陪同下出席，她頒贈慈光獎章感謝梁博仁積極參與社會公益，捐贈車輛、機具、裝備支援台中市環境清潔工作

，增強環保能量。市議員何明杰也到場見證。

林依瑩指出，垃圾清運與民眾生活息息相關，在環境清潔的推動上，充足的工具配備有助於清潔人員執行相關作業，而颱風天後，道路上的樹枝需要運輸機具協助清除，更凸顯清運機具的重要；感謝東海扶輪社社友梁博仁的善行義舉及長期投入公益，為全市的環保共盡心力。

梁博仁表示，能付出、認真做事，是他認為最重要的事，盼透過捐贈讓更多人重視環境清潔維護及環保人員的安全。

市議員何明杰也表示，擔任捐贈儀式見證人感到相當光榮，十分感佩梁博仁看見環保清潔隊的需求，這是深具遠見及意義精神理念，未來也期盼有更多人共同重視環境清潔議題。

環保局長白智榮表示，市府獲知梁博仁的捐贈意願後，積極接洽相關事務，並說明目前清潔隊的作業器材與設備需求，過去獲贈的1輛低底盤資源回收車，可做為搬運車之用，在颱風過後可機動調度協助清除垃圾、廢樹枝，加強災後環境復原的救災能力。

白智榮指出，今年環保局再次獲贈挖土機1台，可即時因應垃圾轉運作業，讓清潔工作更具調度彈性，未來挖土機將於太平區執行垃圾轉運的相關使用，另外2輛資源回收車則將分別配置於龍井與南屯區，環保局會妥善應用及維護，發揮捐贈設備的最大功能。

(中時)

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