胖達人案判刑定讞 小S老公無罪、公公緩刑確定

胖達人內線交易案，藝人小S老公許雅鈞一審判無罪，高院今日仍維持無罪判決。(圖/中時資料照)

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備受社會矚目的胖達人案，高院認定沒有證據證明藝人小S老公許雅鈞涉及內線交易，將他判決無罪，因未上訴而確定，小S公公許慶祥遭高院判刑1年10月、緩刑4年，緩刑期間須接受20小時法治教育，檢不服提上訴，最高法院駁回定讞。

前基因國際董事長徐洵平、姜麗芬夫婦部分，高院考量他們犯後主動向社會公益團體捐款贖罪，判刑1年8月、1年6月，緩刑宣告3年，接受法治教育12小時。徐洵平夫妻與檢方都不服判決提上訴，都遭最高法院駁回。

許慶祥、許雅鈞父子被控與前基因國際董事長徐洵平、姜麗芬夫婦，知悉胖達人自2013年6至8月淨利驟降、經營虧損，且同年8月胖達人登記公司生技達人將更換董事長等重大消息，但父子倆卻在此一利空訊息公開前，大量出脫基因530張股票，規避損失1958萬餘元，涉內線交易。

藝人小S老公許雅鈞一二審都認為沒有證據證明犯罪，檢方未上訴已確定。小S公公許慶祥，一審判刑2年，但他在高院審理期間翻供認罪，高院批評他這種行為僥倖不可取，考量他已與投資人保護中心和解賠償損失，將他改判刑1年10月、緩刑4年，緩刑期間須接受20小時法治教育。

前基因國際董事長徐洵平、姜麗芬夫婦部分，高院考量他們犯後主動向社會公益團體捐款贖罪，各改判刑1年8月、1年6月，緩刑宣告3年，接受法治教育12小時。檢方對許慶祥、姜麗芬、徐洵平提起上訴，徐洵平夫妻也上訴。

最高法院審理後認為，高院已對如何認定徐洵平等人涉犯內線交易罪，及自白犯罪減輕刑度理由詳加說明，檢方及徐洵平夫婦上訴都只是就單純事實爭執，不符合上訴第三審的理由，因此予以駁回，全案定讞。

(中時)

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