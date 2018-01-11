少小離家 村上國小校友黃亦錫號召師生畫故鄉芒果神木

彰化縣村上國小與國際獅子會合作辦理芒果神木繪畫比賽，以學區內山腳路上的百年芒果神木為題創作，五年孝班李宥均(前排右起)、三年仁班陳楨茵和二年忠班彭向彤三人，分獲高、中、低年級組的第一名。（謝瓊雲攝）

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位在大村鄉黃厝村山腳路五行宮附近的老芒果樹，已經有逾200年樹齡，是台灣土芒果樹，至今仍結實纍纍，胸圍達6.1公尺。（謝瓊雲翻攝）
獲得低年級組第一名的作品，作者彭向彤參考媽媽從網路上找來的芒果神木照片，憑藉想像畫出大家在神木樹下的生活場景。（謝瓊雲翻攝）

愛故鄉、大家一起畫老樹！彰化縣大村鄉村上國小，日前在校友黃亦錫號召下，發起全校畫神木活動，11日在學校禮堂舉行頒獎典禮，頒發獎狀與獎學金給低、中、高年級各組前三名與佳作學生。

國際獅子會300A2第一專區主席黃亦錫是村上國小第15屆校友，年輕時就北上求學、工作，離鄉多年仍時常想起兒時在故鄉芒果樹下嬉鬧的情景，因此發起愛神木、護生態、救地球的繪畫比賽；他也親自頒獎給五年孝班李宥均、三年仁班陳楨茵和二年忠班彭向彤等各組別第一名獲獎者。

70歲的黃亦錫說，芒果神木位在黃厝村山腳路五行宮附近，是地方信仰中心，從小就吃樹上掉下的土芒果長大，至今仍結實纍纍，也庇佑學子們平安成長、人才輩出，盼繪畫比賽能讓更多學童了解家鄉、認識保護生態環境的重要。

校長鄭錫禧表示，繪畫比賽主角芒果神木，胸圍6.1公尺、樹齡逾200年，可能是全台最巨大的芒果樹，樹形高大健壯，展現旺盛生命力；由於老樹生長在私人土地且位處偏僻，透過這次繪畫比賽能讓全校師生都有機會更深入認識老樹故事，也激發觀察力與創作力。

獲得芒果神木繪畫比賽低年級組第一名的二年忠班彭向彤表示，讀大班時就開始學畫畫，能拿到第一名很開心！因為住家離神木太遠，靠著媽媽上網找的圖片，看著老樹照片憑想像畫出大家在百年大樹下活動的生活場景；她希望把得獎的喜悅回家與媽媽分享，還說希望假日時有機會能請媽媽實地帶她到神木樹下親眼看一老樹的樣子。

(中時)

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