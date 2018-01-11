《時來運轉》運彩報報 - 澳網冠軍人選預測

2018年01月11日 16:08 中時電子報 盧品青

年度四大公開賽首戰-澳洲網球公開賽即將於台灣時間1/15號開打，本屆澳網未打先轟動，最引人注目的話題就是大咖球星傷癒復出，包含N.喬科維奇 (Novak Djokovic)與瓦林卡(Stan Wawrinka)等一線高手，眾星雲集墨爾本讓球迷大飽眼福。

男子單打方面奪冠呼聲最高的去年澳網冠軍費德勒(Roger Federer)大家非常熟悉先不多做介紹，預測本屆兩位德國好手有機會撼動瑞士特快車的地位，首先是A.茲維列夫(Alexander Zverev)，這位20歲即晉升世界第三(現在第四)的德國天才日前被當今世界球王納達爾(Rafael Nadal)點名為未來的世界第一，A.茲維列夫198公分的身高伴隨著絕佳的發球以及上網能力，去年包辦加拿大以及羅馬兩項大師賽的冠軍，潛力十足的他今年更是直指首座大滿貫頭銜。

再來是世界排名第七的高芬(David Goffin)，高芬在2017年底的年終賽奪下亞軍，過程中分別擊敗世界排名前二的納達爾和費德勒表現十分令人驚艷，擅長硬地場地的他在曾在2016年澳網晉級第四輪、2017年澳網闖進八強，延續去年年底的火熱狀態，推測高芬今年澳網將會有傑出的好表現。

女子單打首推世界排名第一的哈勒普(Simona Halep)，雖然站上世界巔峰卻從沒拿過一次大滿貫冠軍，最接近的一次是去年法網打入決賽，最終意外敗給新秀奧斯塔佩科(Jelena Ostapenko)，今年調整好狀態的哈勒普上周在深圳公開賽拿下冠軍，本屆澳網憑藉第一種子的優勢相信奪得首冠的機會不小。

絲薇托莉娜(Elina Svitolina)去年勢如破竹勇奪5個賽事的冠軍，從世界排名第14一舉躍升成為第4，絲維托莉娜球風穩健擅於運用強力的反手回擊令對手防不勝防。過去他曾三度(2014、2015、2017)於澳網闖進第三輪，依她上周拿下澳網前哨站-布里斯本巡迴賽寶座的狠勁，看來今年很有機會挑戰澳網冠軍！

(中時電子報)