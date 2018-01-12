憧憬「台北民生社區」居住環境？高雄人：這裡到處都是

憧憬「台北民生社區」居住環境？高雄人：這裡處都是。（圖／本報資料照片）

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中時電子報

提到台北最有規劃的社區，很多人立刻聯想到，有別於台北市中心車潮、人潮擁塞的樣貌，棋盤式林蔭街廓的民生社區。先前有網友上網PO文，好奇發問在高雄是否也可以找到如此優質的居住環境？

批踢踢高雄板上有人表示，因為最近在研究優質的居住環境，他從查看的房地產相關的文章裡，總是發現很多人都會表示台北的民生社區很好，誇讚優點諸如「巷弄中遍佈紅花綠葉，建築大部分是四層樓公寓，咖啡、個性小店處處都是」。生活機能方面還含有「四處坐落的公園綠地，游泳池、網球場圖書館、11、12點就打烊的美食街夜市、明星國小、明星國中」，社區內皆能自給自足。

原PO表示，他認為「其實高雄市區就是一個大型的民生社區啊，只是現在還處於黑暗期罷了」，讓他好奇發問「高雄應該也有這樣的地方吧？」希望在地高雄人能回答。

文章一出後，果然引起大批高雄在地人熱議，紛紛舉薦出「河堤社區」與「文化中心」，「河堤應該最符合原po說的，另外個人覺得彩虹公園周遭也不錯」、「 就文化中心 河堤那邊太多大樓還太新不太像」、「五甲社區」。

也有許多人認為，不用羨慕台北民生社區，「以高雄來說好像不難，到處都適，只是更大XD」、「市區超好停車 從來沒花過停車費」、「民生社區房子破爛到不行，確實跟高雄不太像」、「反正民生社區的好，是建立在台北居住環境普遍很差」。

不過也有人有不同看法，「光是高雄空氣就髒到不行，哪來的像民生社區」、「菊姊高雄人情味執法，對違規偶爾殺雞儆猴而已」、「高雄離宜居不是差一哩，是差了百哩路」。

(中時電子報)

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