上次尿檢未過禁賽 澳網抽籤請莎娃惹議

莎拉波娃帶著女單冠軍獎盃出席澳網抽籤儀式。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

澳網11日舉行抽籤儀式，由俄羅斯美女莎拉波娃（Maria Sharapova）擔任嘉賓，帶著女單冠軍的達芙妮紀念盃（Daphne Akhurst Memorial Cup）進入中央球場，卻也遭到外界質疑。對此澳網大會解釋，因為其他前冠軍剛好都沒空。

莎娃擔任抽籤儀式的嘉賓之所以遭到質疑，是因為她之所以被禁賽15個月，就是2016年1月參加澳網時，被驗出禁藥呈陽性反應。也有媒體挖苦說，莎娃上一次在澳網所做的事情，就是留下被禁藥污染的尿液樣本…

對比男單抽籤由費德勒（Roger Federer）出席，照傳統來說，澳網女單抽籤應該是請衛冕者小威廉絲（Serena Williams）與會，但初為人母的小威正在佛羅里達陪伴4個月大的女兒奧林匹亞（Alexis Olympia）。

除了小威之外，現役前澳網女單冠軍只剩莎娃與可貝兒（Angelique Kerber），但後者正在雪梨公開賽打準決賽，無法趕到墨爾本的抽籤儀式。

「作為傳統的一部份，我們都會邀請前冠軍出席，」澳網執行長提利（Craig Tiley）解釋邀請莎娃的情況，「我們需要一位前冠軍出席，而她接受了這個邀請。」

提利進一步說明，距離莎娃2008年贏得生涯唯一的澳網冠軍，今年剛好是10周年。「就像偉大的墨爾本運動公園今年30周年慶，瑪莉亞（莎娃名）是一位澳網冠軍，她值得擁有這個機會。」

(中時電子報)

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