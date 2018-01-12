前主播吳依潔順產二女兒！盼35歲前拚三胎

吳依潔和蔡紹仁結婚後，便卸下主播工作。（圖／中時資料照）

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吳依潔日前順利產下二女兒。（圖／取自吳依潔臉書）

32歲前中天美女主播吳依潔2014年嫁給神旺集團小開蔡紹仁，隔年生下一女Grace，便專心在家相夫教子，去年8月她曾被爆懷上二胎，但當時她並沒正面證實也沒否認，而昨（11日）傳出她已在本月出順產第二胎女兒。

據《蘋果日報》報導，吳依潔4日在老公的陪伴下，順利生下二女兒小寶，出生體重達3317公克，母女均安。吳依潔婚後卸下主播身分，改到老公公司「旺台教育文化基金會」上班，她表示因為要照顧2個女兒，預計休養半年後，才會重返工作崗位，並透露老公很疼大女兒Grace，怕會因為妹妹的出生而心理不平衡，因此打算趁這半年多陪女兒。

另外，吳依潔更說想在35歲前再拼第三胎，但被問及是否有生男孩的壓力，她則否認，稱是自己想生，「公婆常說真的不要有這個壓力，第三個順其自然」，還笑說若再生女兒，想把三個女兒組成霹靂嬌娃，「但老公說還是飛天小女警好了。」

而吳依潔稍早也在私人臉書分享喜訊，貼出Grace到月子中心看媽媽、妹妹的照片，笑稱老公買了姐姐想要的禮物，並特意用妹妹的名義送她，「相信家有二寶的爸媽應該都經歷這個爭寵過程吧」，喜悅之情藏不住。

(中時電子報)

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