陳抗警夜宿睡地下道 警政署長：很難過、將改進

2018年01月12日 00:25 中時 胡欣男

有員警在臉書登出1張員警在執行陳抗維安勤務待命期間 在人行地下道穿著雨衣，坐在椅子上休息的畫面，令人感慨警方的辛勞。警政署11日晚間發表聲明，署長陳家欽看到該照片後，表達內心的難過與不捨！同時要求了解該張照片的時空背景，研擬改進措施。

該員警PO文附照片指出，「穿著雨衣當睡衣，坐在地下道當床舖，即使風再冷地再怎麼冰，從來都不感到寂寞，有同事相陪，也有徐行的路人看著你睡覺。那打呼聲是迫切而不得已的，站久了，累了，體力耗盡了，身上微酸的汗垢也只能等明天再洗了。今夜，就讓我們借睡一下台北地下道吧⋯⋯。」

警政署初步推斷，從該照片的地下道周遭景觀，應係在行政院旁的人行地下道拍攝。為了勞基法修法陳抗活動，員警連日忍受濕冷低溫，署長陳家欽除四處慰勉同仁鼓勵士氣外，也認為今後還有很多需要改進之處。

陳家欽認為，自1223遊行，部分群眾飄忽的不確定性，導致輪班同仁為兼顧勤務機動性，勤務中間的間隔休息，無法獲得較好條件。他坦言，的確有照顧不周之處，他深切的不捨與難過，也責成幹部，要瞭解場景拍攝的時空背景，研擬未來改進措施，同時更秉持愛護基層同理心，為第一線同仁設身處地著想。

集會遊行隨著立法的拍板暫告落幕，陳家欽說，同仁忍辱負重完成艱鉅任務，他只有感謝、再感謝，由衷感謝！

(中時)