計程車司機嘆「台灣最大危機」 給老謝當頭棒喝！

2018年01月12日 01:25 中時電子報 黃麗蓉

《勞基法》修正草案10日三讀通過，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，昨晚一位計程車司機的一席話，讓他如當頭棒喝，運將説，會過勞死的，大多數不是因為工作，而台灣這一代年輕人怕吃苦，才是台灣最大的危機！

謝金河說，他在11日晚上攔了一部計程車，到信義計畫區參加《今周刊》尾牙，才剛坐定，運將就問他說：「你怎麼看這次勞基法修正？」老謝說，自己贊成修法，多一點彈性是好的！他也反問運將對勞基法的意見。

運將說，全台灣最有資格説過勞死的一定是計程車司機，他一天開16小時，都沒有喊過勞死，怎麼輪到那些沒有上班的勞團在喊過勞死？他每天開16小時的車，回家就倒頭大睡，身體好得很，他説會過勞死的，大多數不是因為工作，而是晚上不睡覺上夜店，上網咖，徹夜未眠加喝酒死的。

運將坦言，台灣這一代年輕人怕吃苦，才是台灣最大的危機。全台大客車，包括遊覧車及公車缺了1千多位司機，但來應徴招考的只有1百多人，開大客車1個月薪水6、7萬元，但多數人吃不了苦，卻寧可上街頭抗爭，天天抱怨低薪。

老謝說，這一趟車程一百多元，他遞了200元車資，要運將不要找，就直接下車了，但下了車，滿腦子都想著這位運將的話，所謂禮先求諸野，運將的一席話對自己可說是衝擊很大！

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(中時電子報)