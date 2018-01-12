卡達航空限時促銷 歐洲來回含稅最低19,950元

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卡達航空在 2018 年新年就推出令人眼睛為之一眼的限時優惠。中東三雄之一的卡達航空近期推出限時促銷活動－「卡達航空 | 環球嘉年華」，共有 47 個優惠航點，歐洲來回含稅經濟艙最低19,950元，不論台北、台中或高雄出發都同享所有即時優惠。

全球航空界知名的獨立服務調查機構 Skytrax 排名中，卡達航空為 2017年度最佳航空公司，並多次獲得最佳商務艙、最佳商務艙貴賓室。這次限期促銷活動卡達航空也將商務艙視為重點之一，不僅歐洲熱門航點，像是巴黎商務艙來回含稅74,368 元起，在南美洲的航點如聖保羅商務艙來回含稅108,993元起及布宜諾斯艾利斯商務艙來回含稅114,934元起，也都是此次限期促銷的亮點。

另乘坐卡達航空、附加優惠多，藉轉機之名，多玩一國真划算！凡在杜哈轉機中停超過五小時，可登記參加杜哈市區導覽半日遊，免費參觀杜哈 Doha 四大重要地標景點：珍珠島（Pearl-Qatar）、卡達文化村（Katara Cultural Village）、瓦吉夫市場（Souq Waqif）、貝聿銘伊斯蘭藝術博物館（Museum of Islamic Art）。在杜哈轉機中停超過5小時，可免費線上登記96小時免費觀光簽證（需至少七天前線上申請  ）。

若於官網購票並出境停留杜哈，可使用 Plus Qatar 優惠免費入住杜哈旅館。Plus Qatar 申請連結：https://www.qatarairways.com/en/offers/plus-qatar.html

同時，卡達航空是寰宇一家 OneWorld成員，是全球第三大的航空聯盟，成員包含國泰航空、英國航空…等知名航空公司。搭乘寰宇一家任一航空公司的飛機，都可以輕鬆累積里程。里程的兌換、累積是中東三雄中累積里程最為方便快速。

這次促銷卡達航空也加入了北非航點（卡薩布蘭卡經濟艙來回含稅 28,447 元起 ），提醒您如欲前往北非旅遊務必申辦正確的簽證或簽證確認信，並請當地旅行社聯繫抵達航空的當地航站登錄「Ok to board」以確保能順利登機、轉機。

(工商)

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