寒流＋更強冷空氣報到！清晨再創入冬最低溫！淡水僅6度

2018年01月12日 06:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全台急凍！寒流再發威！繼昨日淡水低溫7.5度後，氣象局表示，今晨還有一波更強冷空氣，周六則有輻射冷卻效應。今（12日）淡水更出現僅6度，創下今年入冬最低溫紀錄！玉山出現最低溫-13.5度，但因水氣不足並未降雪。氣象局今早針對21縣市（除澎湖縣）發布低溫特報，並對全台18縣市發布陸上強風特報。

氣象局今（12日）早針對21縣市（除澎湖縣外）發布低溫特報，並對全台18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

冷颼颼！外出需保暖！今日至明日清晨寒流及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，天氣乾冷。據《天氣風險公司》表示，今天高雄以北以及東北部地區溫度將下探7至9度，空曠地區更可能出現6度低溫，全台體感溫度也都在10度以下，其中部分中南部如苗栗、嘉義體感溫度僅剩3度，記得加強保暖。

氣象局預計，周六白天起寒流稍減弱，氣溫逐漸回升，各地大致為多雲到晴天氣，僅東半部及北部地區有局部短暫雨，北部及東半部高溫可達20度。然真正回溫要等到周日，風向轉為偏東風之後，全台才能恢復溫暖天氣。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日全台各地與離島地區的空氣品質指標（AQI）除高屏地區為對敏感族群不健康等級外，其於地區在良好至普通等級。

(中時電子報)