百冊看文學！「台灣現當代作家研究資料彙編計畫」成果發表！

《台灣現當代作家研究資料彙編》匯集百冊。（國立台灣文學館提供）

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中時電子報
／整理報導

歷經8年接續傳承，由專家學者精心選輯100位台灣文學的重要作家，從「新文學之父」賴和開闢台灣新文學的康莊大道，到王拓盡寫小人物辛酸，為社會弱勢發聲的魄力。收錄了作家珍貴的照片、手稿，以及重要評論文章等豐富內容的《台灣現當代作家研究資料彙編》，匯集百冊，成果豐碩，為文學與時代留影。國立台灣文學館自2010年啟動「台灣現當代作家研究資料彙編計畫」，至2017年12月出版屆滿100冊，1月11日特舉辦「第七階段暨百冊成果發表會」。

為了彰顯台文館對於作家研究和文學史料扎根的重視，此次成果發表會特別廣邀曾參與本計畫的作家、家屬以及專家學者與會。文化部丁曉菁政務次長撥冗出席此一盛會，她致詞時除了感謝參與的作家、學者以及作家家屬的支持，也提到文化部鄭麗君部長非常重視文學，只要台灣作者不斷持續創作，文化部一定繼續支持，也會投入資源讓彙編資料成果不斷成長。

台文館歷任館長出席，前館長林瑞明、李瑞騰、翁誌聰與所有文學界的朋友共同見證這項重大文化工程的豐美成果，現任館長廖振富覺得本資料彙編可以看到現當代文學源頭，從日治時期到現當代、本省、外省作家共同創造的台灣文學歷程，彙編工程浩大，藉由彙整讓台灣作家資料不會遺失，意義重大。

作家楊青矗、張曉風、馬森，學者李癸雲、李進益均蒞臨現場，馬森打趣的說自己的資料彙編書目為85號，而今年剛好85歲，是全場最老的人，全場笑聲不斷，他說：每一位作者，不管多瀟灑，都不希望過世後灰飛煙滅，資料的保存讓作家可以把文學傳承，對文訊雜誌以及文化部、台灣文學館的大力支持，致上深深的謝意。總策畫封德屏致詞時分享《台灣現當代作家研究資料彙編》百冊歷程的艱辛，最終以文學超越藩籬，共同完成這了不起的成果。

2004年起，國立台灣文學館委託財團法人台灣文學發展基金會展開「台灣現當代作家評論資料目錄」編纂計畫，建立310位台灣現當代重要作家的評論資料條目，有系統地整理台灣文學研究的成果，迄今累積十餘萬筆資料。《台灣現當代作家研究資料彙編》基於此厚實的基礎，分階段邀請專家學者編纂個別作家之研究資料彙編，呈現源源不絕的台灣文學長河，2010至今已出版100冊，亦即完成100位作家之研究資料整理。

本階段為第七階段，編纂有翁鬧、孟瑤、楊念慈、施明正、劉大任、許達然、楊青矗、敻虹、張曉風、王拓共10位作家，每冊內容包括作家的文學活動和手稿影像、小傳、年表、研究綜述、重要評論文章選刊及評論資料目錄等。

(中時電子報)

「台灣現當代作家研究資料彙編計畫」成果發表會。（國立台灣文學館提供）

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