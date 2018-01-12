神戶牛入台啦 這裡讓你買回家DIY

2018年01月12日 07:39 工商 姚舜

美福國際已獨家代理引進「神戶牛」，民眾在美福關係企業美福食集、台北美福大飯店，以及Fresh ＆ Aged美福乾式熟成牛排館等，都可吃到或買到。（圖／美福國際）

擁有400年歷史的「近江牛」油化布均勻漂亮，是日本第一個註冊登記，也是歷史最悠久的和牛品牌，「和牛控」在美福食集可以買得到。（圖／美福國際）

「飛驒牛」是在日本岐阜縣內經過14個月以上肥育的黑毛和牛，特色是脂肪分布宛如幼鹿，可以不同方式烹調料理。（圖／美福國際）

「有田牛」是最高等級的「宮崎牛」，美福國際已引進台灣並供應給高檔餐廳烹製壽喜燒或和牛火鍋。（圖／美福國際）

為搶攻年節送禮商機，內湖〈美福食集〉將自1月24日起至2月20日推出「鹿兒和牛禮盒」，內有A5沙朗牛排、紐約客牛排與A5肩胛梅花牛排。（圖／美福食集）

位在台北內湖民善街的〈美福食集〉，可以買到各種優質高檔食材，以及最多品種與部位的日本和牛。（圖／美福國際）

〈Fresh ＆ Aged美福乾式熟成牛排館〉推出的頂級日本鹿兒島和牛套餐，主攻鹿兒島和牛A5紐約客牛排，並可享用自助式沙拉吧與甜點吧。（圖／美福國際）

NBA球星Kobe Bryant父親最愛、美國前總統歐巴馬2009年訪日本時指名必嘗的「神戶牛」已正式被進口肉商引進入台，除了到高檔餐廳消費之外，和牛控、食饕吃貨或一般人可有機會將這傳奇和牛買回家自己動手烹調料理？

答案是：當然有！而且除「神戶牛」外，如今在市場，任何人都還可買到同列「日本三大和牛」排行榜的「近江牛」呢。

日本和牛持續在台灣外食飲市場發燒，為滿足市場需求，有「高檔食材軍火庫」之稱的美福國際，繼「宮崎牛」之後，又持續引進日本「神戶牛」、「近江牛」、「鹿兒島牛」、「飛驒牛」、「岡山牛」、「山形牛」、「佐賀牛 」、「熊本牛」與「德島牛」，以及「宮崎牛」最高等級的「有田牛」，供應給飯店與高檔餐廳、火鍋店、燒肉店，以及關係企業〈台北美福大飯店、〉與〈Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館〉入饌以饗食饕，品種、產地與部位之多，為全台之最。

除此，位在台北市內湖民善街的〈美福食集〉，亦開始供應菲力、紐約克、肋眼、前腿 或肩小排等不同部位的「神戶牛」、「近江牛」、「飛驒牛」、「鹿兒島牛」與「岡山牛」，為市場提供最多日本和牛選擇的肉品超市。日本和牛老饕或吃貨欲品味那「傳說中的和牛香」，除了可以要到高檔餐廳消費，更可以在此一次購足，回家自己動手烹調料理。

「我們幾年前就開始進行日本和牛產地之旅了」，美福國際採購經理吳祐豪表示，為提供市場最多元選擇，在得知政府將開放日本和牛進口入台的消息後，美福國際即派專人前往日本拜訪各區和牛養殖場尋求合作，其中包括飼育「松阪牛」、「神戶牛」與「近江牛」的日本3大頂級和牛產區，也前往鹿兒島、宮崎和北海道等產量最大的和牛產地找貨源。除此，經過努力，美福國際亦與「飛驒牛」、「佐賀牛」與「米澤牛」的生產者建立了關係。

也就是因布局早，投注資源多，政府開放日本和牛進口後，美福國際得以領先市場同業引進最多品種與產地的日本和牛，以B2B和B2C的通路分別供應給餐飲業者和消費者。

吳祐豪說，目前美福國際自日本引進的和牛共有10個產地，平均每月進口量約30公噸。由於現階段多數國人都追求頂級味覺和口感體驗，故為因應市場需求，吳祐豪表示，無論任何產地，美福國際引進的日本和牛都是A4與A5級這兩個等級。

美福國際引進台灣的日本和牛皆大有來頭，其中日本3大和牛中，美福就進了「近江牛」和「神戶牛」。其中有有400年歷史的「近江牛」，是日本最悠久也是第一個註皿的的和牛品牌，更是江戶幕府時代全日本唯一進貢給幕府的牛肉。而有「傳奇牛」和「夢幻牛」美譽的「神戶牛」，則被公認為全日本審查與認證最嚴格的和牛。

「神戶牛」的「神戶」指的不是「地名」，而是一「品牌」。1868年日本神戶開港，一個名英國人品嘗到出現在神戶地區的但馬牛，從此以「神戶牛」一詞稱之，讓國際知道了「日本神戶有一種牛非常好吃」。1983年「神戶肉流通推進協議會」正式成立，為神戶牛肉設立了評斷嚴格的「神戶牛認證」制度，通過認證的肉品，才能稱為真正的「神戶牛」。

「神戶牛認證」制度挑剔且嚴格，吳祐豪表示，除了其篩選條件須為肥育28-32個月(平均960天)、未經生產的黑毛雌牛或閹公牛，其餘認證內容尚包含：經過認證的生產者飼育、屠體重量在470kg以下、霜降花紋須達「BMS」6級以上、精肉率是A或B等級、肉質等級4以上擁有卓越的細緻度、限定在神戶、西宮、三田、加古川和姬路市屠宰等多項標準。換言之，一旦被評為真正的「神戶牛」，僅會有A4、A5及B4、B5四種高規格等級，因為把關嚴格，故能保證品質。

吳祐豪表示，為嚴格把關，「日本神戶肉流通推進協會」建立了一套非常嚴格的授權機制，從上游肥育業者、屠宰場、進口業者，乃至最接近民眾的餐飲業者，每個環節皆須通過一條龍的認證，才會頒發以牛隻為形的青銅像金牌授權以及授證書給對方。「而美福則是台灣第一家日本神戶肉流通推進協會指定登錄店」，吳祜豪表示，也因此〈美福食集〉也是全台唯一神戶牛專賣超市。

和牛解禁後第一批進口的「宮崎牛」，自2007年在「和牛奧運會」中得到冠軍後，成為日本和牛「近代崛起的王者」，台灣不少食饕都也嘗過了這種冠軍牛，但少有人知道，同樣是「宮崎牛」 卻還有等級之分。美福引進的種「宮崎有田牛」就是「宮崎牛」中最高等級和牛。這種和牛只飲用地底100米深地元尾鈴山的優質泉水，農舍面積是一般宮崎牛的兩倍大，且用自家種植的4種無農藥牧草與10種穀物飼養，並完全不用藥。但因產量實在稀少，目前只能供應給高檔餐廳使用。

目前消費者在〈美福食集〉可買到5個產地的日本和牛，自1月24日起至2月20日期間民眾更可以買到內有紐約克牛排、沙朗牛排興肩胛梅花牛排在內的「鹿兒島和牛禮盒」，回家自己烹調或當禮盒致贈親友。。而〈Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館〉推出的「頂級日本鹿兒島和牛套餐」每位2,300元+10%，除了可享來自日本鹿兒島和牛A5紐約客牛排(4Oz)，還有自助式沙拉吧與甜點吧，以及湯品和咖啡或茶。除此，食饕亦可以秤重單點「鹿兒島和牛紐約客」，堪稱豐儉由人。

(工商)