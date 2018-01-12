1／12 三大報頭條

2018年01月12日 07:51 中時電子報 高德順

◎中國時報

歷任總統誰對台灣貢獻最大？根據旺旺中時媒體集團的民調顯示，在辭世30年後，故總統蔣經國得到53.3％受訪者的認同，以過半的壓倒性數字拔得頭籌。交叉分析顯示，台灣不分政黨與地區，不分男女老幼，都高度肯定蔣經國為台灣的付出，即使在自認泛綠的民眾中，蔣經國也以44％遙遙領先其他卸任總統。

陳菊愛將、立委劉世芳11日宣布退出高雄市長初選，政壇譁然，她表示，不捨花媽為了支持她，12年政績被扭曲，更不願看到對立造成民進黨分裂，因此忍痛決定不參加初選；陳菊透過幕僚回應，尊重劉世芳的決定，但既難過又不捨。劉退選後，綠營將成陳其邁、趙天麟「二男之爭」，至於原先挺劉勢力流向何方？有待觀察。

民進黨2018台北市長參選人難產，是否與台北市長柯文哲再度合作，黨內遲遲無法決定。不過國民黨的當紅炸子雞立委蔣萬安，已成為民進黨的鎖定目標。民進黨祕書長洪耀福被問到是否以蔣萬安為目標擬定戰略？洪耀福說，「我個人的戰略是這樣。」

立法院臨時會昨天舉行「監察委員人事同意權」全院委員會公聽會，台北市前法規會主委葉慶元直接點名被提名人陳師孟，具有濃厚黨派色彩，而田秋堇則是前立委，民進黨把監委當落選、卸任立委、前官員的資源回收桶，是否合適？

◎旺報

在美國總統川普宣布退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）之後，美中兩國在亞洲的影響力就開始各自出現消長，英國《金融時報》指出，就在美國退出TPP之後，中國採取了緊鑼密鼓的行動，藉由各項經濟措施展開「魅力攻勢」，加緊修復與美國在亞洲的兩個傳統盟友──菲律賓和日本的緊張關係，以謀求改變中美在東亞地區的勢力格局。

中國崛起，以「一帶一路」積極參與各地基建，但同時引來區域強國的疑慮，最近和中國關係緊張的澳洲就尖銳抨擊中國在太平洋地區擴張影響力的作法，指責北京方面通過投資使用率極低的基礎設施來討好該地區的小國，而澳洲的說法也讓原本就趨於緊張的中澳關係更加惡化。

大陸國務院總理李克強10日在柬埔寨金邊和平大廈，出席瀾滄江──湄公河合作第二次領導人會議時發表講話說，過去一年，大陸經濟延續了穩中向好的發展態勢，整體形勢好於預期。全年大陸生產總值預計增長6.9%左右。

繼去年9月要求境內虛擬貨幣交易所關閉後，大陸對比特幣（Bitcoin）再揮大刀，官方下令關閉國內的比特幣挖礦業務，再擴大比特幣市場的打壓力道，藉此杜絕洗錢等金融風險，以及避免過度用電占用資源、助長虛擬貨幣炒作等危機。

◎工商時報

股王不愧是股王！大立光去年第4季繳出毛利率、稅後淨利、EPS三項新高成績單，毛利率一舉衝上71.68％，帶動第4季單季稅後盈餘、EPS分別高達86.08億元、64.18元，合計2017全年獲利高達259.76億元、年增14％重返成長軌道，全年EPS為193.66元也再度刷新台股紀錄。

行政院長賴清德昨（11）日拍板《再生能源發展條例》修正草案，研擬未來800瓩（kW）以上之用電大戶，必須強制使用10％以上不等的綠電，或以購買綠電憑證、繳納代金替代，預料全台包括科學園區、工業區大廠（例台積電、日月光、中鋼等）共5,400戶首當其衝，同時將再生能源占總發電量目標2成入法。

受惠全球景氣穩定復甦，出口動能轉強，經濟部加工出口管理處昨（11）日統計，去（2017）年加工區整體出口成績，除了連續15個月正成長外，年度貿易額242億美元，也創下歷史新高，這是創區51年來首見。

國立故宮博物院擘劃未來6年發展藍圖，以「新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（2018～2023年）」提報國家公共建設發展計畫，總計投入101億元，預期2024年建設完成後，將創造南北院參觀人次達800萬、門票與文創收入分別成長3.8億元及5.6億元，故宮國際及國內參觀者消費產值增至1,347億元。

(中時電子報)