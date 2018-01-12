政府耍蠢事蹟再添一樁 李艷秋批是白痴還是沒招？

2018年01月12日 07:56 中時電子報 陳怡文

大陸民航局1月4日在官網宣布，啟用M503南向北航路及相關銜接航線，事隔多日，我方抗議無效，大陸方面照飛不誤。有報導指出，航管員透露上級壓力讓民航局要求基層航管人員，只要M503航線上有飛機飛，就要打電話向對岸航管單位抗議，且每飛一班，就要打一次。對此，資深媒體人李艷秋認為「政府很奇怪」，陸軍機成天繞著島飛，國防部不發布共機繞台資訊，現在對方飛民航線，卻要大動干戈把航管員當接線生，打幾百通抗議電話，直言「還能不能再蠢一點？」

李艷秋在臉書上表示，「還能不能再蠢一點？」老共逕自開啟M503等四條航線，我方卻要求航管人員，只要看到有飛機飛該航線，就立刻致電大陸航管單位抗議，每飛一班，抗議一次。李艷秋諷「妙啊！每天上百通抗議電話一定讓老共接到手軟，整個航管為之癱瘓；如果擔心我們的航管人員太辛苦，可以發包給詐騙集團代行，反正他們很愛打電話！」

接著說，這個國家的這個政府很奇怪，人家軍機成天繞著島飛，頻頻闖進防空識別區，全民都該枕戈待旦時，國防部卻說，以後不發布共機繞台資訊，以免影響民心，現在人家飛民航線，我們卻大動干戈把航管員當接線生，打幾百通抗議電話。

李艷秋表示面對強權無計可施，頻頻做些沒有實效的動作，被對方打臉再回頭向國人討拍，這招在民調六成的時候管用，在掉到兩成的時候只會引起無能之譏。真認為M503寸浬不能讓，那就要拿出本事回到談判桌。為人民爭取安全與安定，是政府最起碼的責任至於如何回到談判桌？如果這個政府不知道，老百姓就只能看著他們繼續耍蠢啦！狠話說盡，孬事做絕，李艷秋提問，代表這個政府有以下哪一種現象？一、白目，二、白痴，三、沒招，四、以上皆是？

(中時電子報)