MLB》消失半年「K-Rod」憶淒慘上季：像災難

K-Rod去年表現超慘，連遭老虎跟國民釋出。(美聯社)

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中時電子報

「K-Rod」羅瑞格茲(Francisco Rodriguez)去年表現淒慘無比，季中就遭老虎釋出，隨後他簽小聯盟約到國民，但也只投5場後被放棄，羅瑞格茲憶起這一切，他坦言，「去年的一切宛如災難，這是我第一次遇到低潮卻束手無策。」不過35歲的他，如今還渴望重返大聯盟。

老虎去年花600萬美金行使選擇權留住羅瑞格茲，但身為經典賽委內瑞拉國手的他，投28場戰績2勝5敗、自責分率來到生涯最糟的7.82，13次救援機會砸鍋6次。老虎6月忍無可忍把羅瑞格茲釋出，他雖沒幾天就獲機會加入國民，卻只在小聯盟1A、高階1A跟2A投5場，又被宣布釋出。

「一切宛如災難。」羅瑞格茲憶起去年，表示這是他生涯第一次遇到挫折、卻束手無策的球季，「我不知道該怎麼脫離困境，狀況就像雪球滾下山坡般，不斷下滑且停不下來。」羅瑞格茲經過調整後，自認身體比去年還好，本周二在牛棚練投42球，球速已能催上93英里。

羅瑞格茲認為，自己已經準備好回大聯盟，渴望有機會加入具爭冠實力的球隊，並隨時準備好投給有意接洽他的球隊看，「我是很直接的人，如果我做不到，我不會這麼說。」這名生涯累積史上第四多437次救援的「守護神」將滿36歲，但大聯盟的夢還未滅。

(中時電子報)

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