小心冬季肥! 專家教你控制食慾３秘訣

2018年01月12日 08:42 中時電子報 周鎮宇

到了冬天大家是否感到食慾控制不住，加上又有許多節慶聚餐少不了，導致體重節節上升，中醫師認為，冬天許多人會有「假性飢餓」，導致冬季肥，所以提供給大家3秘訣，包含營養早餐、多喝溫開水以及按摩耳朵穴位，可以防止冬天吃不停。

據《華人健康網》報導，中醫師賴睿昕指出，冬天原本是減重的季節，但對許多人來說，冬天卻是減重的殺手，主要原因可能是「假性飢餓」，飲食不正常，早餐營養不均衡，導致大腦訊號錯亂，出現飢餓的假訊息，讓人不胖也難。

賴睿昕提出3個控制食慾的秘訣，第1點為準備一頓豐盛又營養的早餐，她解釋，冬天因身體沒有獲得足夠能量所導致的暴食，會是夏天的兩倍，所以第1餐相當重要，而且須細嚼慢嚥，避免增加腸胃負擔。

第2點為多喝溫開水，賴睿昕說，40度左右的溫水，可以增加代謝，增加飽足感等效果，所以可在感到飢餓時或3餐前，先喝下一杯溫開水，防止假性飢餓。

最後是多按壓耳朵穴道，賴睿昕指出，以中醫角度，刺激耳朵穴位可以調整身體機能，西醫方面也有耳穴按摩，可以調整胰島素分泌，抑制食慾的效果，不過一般人難以找到正確穴位，所以建議可以，將手掌摩擦生熱後，摀蓋住耳朵，前後移動20次，並用大拇指與食指，輕輕搓揉，最後翻到耳朵外側並拉耳垂，一樣能幫助抑制食慾

(中時電子報)