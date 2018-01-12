火山灰、瀝青作畫！印尼型男藝術家以色彩拼貼繪日記

家伊亞拜迪歐·匹可（Iabadiou Piko）畫作。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

鮮豔色彩、抽象線條齊聚，斜角裡一個不規則的黑白佔據了視野！是水墨嗎？依稀又能聞得到瀝青的刺鼻！原以為平面的畫作，彷彿又是立體，火山灰顏料呈現的大片自然讓這幅畫作更顯生動！這是印尼的新銳藝術家伊亞拜迪歐·匹可的作品，擅長以大自然為素材，用眼與心觀察這世界，藝術家以多元畫作記錄生命、用拼貼繪下日常，超越文字與攝影，這是一幅幅夢與未來的日記。

●2107⼗⼤最受矚目亞洲視覺藝術家

在今年 (2017) 於吉隆坡文華東方酒店由「The Top 10 ofAsia」所舉辦的頒獎典禮上，印尼藝術家伊亞拜迪歐·匹可（Iabadiou Piko）獲頒「2017年度亞洲最受矚目的亞洲視覺藝術家」之殊榮。這位來⾃印尼的新銳藝術家也以此獲得國際媒體的注意。

1984年出身的匹可，於印尼日惹視覺設計學院取得其藝攝影學位後學位後，便以自學式轉換跑道從事純藝術繪畫創作。除了尋常的炭筆、油畫與壓克力顏料之外，他更用大量了火山灰與瀝青如此少見的素材。

●拼貼媒材作畫！用生命記錄自然

這些媒材的選擇，除了與匹可的原鄉印尼做連結之外，我們更可以聯想到西班牙藝術家安東尼·塔皮埃斯（Antoni Tàpies）。塔皮埃斯是一位被匹可視為影響自己的重要創作人物。

兩者作品中將多種材料混合使並利用類似拼貼進口媒材混合的手法，所創造出的表⾯肌理以及視覺豐富性，顯示材質不再淪為線條、色彩的附庸，而是具有獨立表現性的主角，也進⼀步展⽰藝術家與作品材料的互動，讓材質成為主要語⾔的典範。

除了塔皮埃斯的影響，孟克（Edvard Munch）和梵谷(Vincent Van Gogh）在精神上與創作形式上的繼承，也顯露在匹可的作品當中。藉由⽣活上的感受與經驗：每天所接觸的⼈事物，再摻雜上匹可那身那些怪誕、不羈的異想，轉化成一幅幅令人驚豔又無法別開眼的視覺饗宴。

●⽇記式的繪畫概念！穿越時空入繽紛

就在去年路由藝術完成與匹可在苗栗蘆竹湳古厝的藝術家駐村合作計畫之後，主辦單位將於 2018 年邀請匹可來台，舉辦在台個展。這次包含的十件作品為匹可在2016到 2017 年期間的系列新作。

除了延續過往的創作理念，這次不管在用色或是內容上，匹可更進一步，以全新的元素演繹、引領出彷彿日記式的繪畫概念：多層顏料堆疊、錯綜複雜的線條發展、亮眼的色塊交融，而種種細節所連結著關切關於藝術家自身的情緒，完整呈現在大眾眼前。

畫中的題材皆是藝術家對生活周遭與生活經驗的觀察，然這些描繪卻又摻雜著藝術家的想像：彷彿每個人心中幻化而成的野獸、如天使般四處遨遊的飛鳥濃厚的表現主義中，也流露藝術家超現實主義的精神。

伊亞拜迪歐·匹可（Iabadiou Piko）畫作「神不寧的藍」，壓克⼒顏料、瀝青、油畫棒、調和漆、噴漆於畫布，145 x 120 cm，2017。（主辦單位提供）

伊亞拜迪歐·匹可（Iabadiou Piko）個展

展期：1月13日～-3月01日

地點：路由藝術

(中時電子報)

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