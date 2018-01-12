MLB》為搶達比修鋪路？洋基急找艾斯柏瑞買家

2018年01月12日 08:54 中時電子報 蔡銘仁

洋基迎來史坦頓(Giancarlo Stanton)後，薪資能運用空間變少，使得他們迫切得把艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)賣掉，然而問題是他有不得交易權，且未來3年年薪年年破2000萬美金，讓洋基想找買家很難，但美媒報導，洋基如今就算得負擔艾斯柏瑞至少的一半薪資，也想賣掉他。

艾斯柏瑞今年將滿34歲，去年在賈吉(Aaron Judge)、C.弗雷塞(Clint Frazier)等新星竄出後，導致他被譏為「最貴的板凳」。現在史坦頓降臨，艾斯柏瑞被預期只排得上4或5號外野，洋基現在加入達比修有爭奪戰，之前不少媒體認為，他們若想達標，必須設法先送走艾斯柏瑞。

不過艾斯柏瑞到2020年每年年薪還有2114萬，2021年還有2100萬選擇權，如果他未來東家不想行使選擇權，還得付500萬買斷，加上他有不得交易權，使得交易成行難度很高。美國記者黑曼(Jon Heyman)透露，洋基現在賣意堅定，寧可替買家分擔艾斯柏瑞至少一半的薪資也要求售。

倘若這樣還是賣不掉艾斯柏瑞，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)選擇接受，「我仍認為他會是固定先發的競逐者之一，也會像去年一樣幫助我們。」洋基所剩預算不多，凱許曼還打算為731交易大限前補強做準備；這樣看來，如果艾斯柏瑞賣不成，達比修到洋基的機會可能大幅降低。

(中時電子報)