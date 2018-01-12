萬豪飯店將西藏列名「國家」 引爆陸網友怒火

2018年01月12日 08:56 中時電子報 李靖棠

據大陸環球網報導，國際知名的萬豪飯店集團，近期在大陸內地踩到最敏感的紅線，不僅其亞太區負責人遭約談，其在大陸的官方網站與手機app，也被上海網信辦要求下架一星期。其背後真正主因是，眾多網友發現，萬豪在系統資料內，將西藏、香港、澳門、臺灣四地與中國大陸並列於「國家」的項目中，並經過多次向官方反應無果之後，此事才被媒體爆出。而此事因踩到官方底限與大陸民眾的最敏感的一塊，讓萬豪飯店引爆網友們最大的怒火，恐怕短時間內難以解決。

由J. Willard Marriott創立於1927年的萬豪國際集團，從連鎖餐廳起家，逐步發展成飯店與管理集團，並在2016年砸重金收購喜達屋酒店集團（Starwood Hotels & Resorts Worldwide,），成為全球最大的跨國連鎖旅館集團，全球擁有特許經營超過5700家飯店，客房總數達110萬間。旗下知名旅館品牌包含：麗思卡爾頓（THE RITZ-CARLTON）、JW萬豪酒店（JW MARRIOTT）、W飯店（W HOTELS WORLDWIDE）和艾美酒店（Le MERIDIEN）等，前年總收益高達170億美元（約5,029.7億台幣）。

上海市網信辦指出，「萬豪集團在中文版會員信件和APP註冊頁面，將港澳臺和西藏列為「國家」的行為，嚴重違反大陸有關法律法規，傷害中國人民感情。」責令萬豪國際集團從11日18時起，將官方中文網站、中文版APP自行關閉一週，並進行自我檢查，徹底清理違法資訊，並需及時向大眾公佈調查結果和處置。對此，萬豪集團亞太區負責人表示，已深刻認識到錯誤的嚴重性，將立即進行各種改善，以誠懇的態度回應社會輿論和大眾的關心。

(中時電子報)