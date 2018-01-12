不想要爛國來的移民 川普拋震撼彈

美國總統川普9日在白宮內閣會議廳（Cabinet Room）與兩黨議員討論移民政策的神情。（美聯社）

友善列印
中時電子報

美國總統川普終究是管不住他的嘴，周四在與參眾兩院議員討論移民問題時，不耐煩地問：「我們幹嘛要這堆來自『爛國』（shithole countries）的移民？」

沒錯，雖然身為美國元首，但他真的當眾說了「爛國」這兩個字。據CNN與美國國家廣播公司新聞（NBC News）網11日報導，他所指的，顯然是來自像薩爾瓦多（El Salvador），海地與非洲等國家的移民。而最初披露這消息的，是《華盛頓郵報》（The Washington Post）。

目前兩黨議員正在討論移民政策，可能保留「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA），並確保邊境安全所需要的資金。

報導指出，更令人震驚的，就是白宮毫不否認川普用了這詆毀性的言辭。事實上，白宮首席副發言人夏哈（Raj Shah）在冗長的聲明中，甚至似乎在為總統辯護。

「有些華府政客選擇為外國而戰，」夏哈說，「但川普總統總是為美國人民奮戰。」

更糟的是，當CNN追問，川普所謂的「shithole」是什麼意思時，一名白宮官員說：「白宮內對總統『shithole』說的解讀，與外界的解讀有很大的不同。儘管這會激怒華府，但猶如他抨擊職業美式足球聯盟（NFL）球員在演奏國歌時下跪一樣。」

川普去年9月24日表示，他堅決反對NFL球員因抗議警察種族暴力，而在唱國歌時單膝下跪。他說，「這與種族無關」，而是為了「尊重我們的國家和國旗」。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：Trump's 'shithole' comment is his new rock bottom

文章來源：Trump referred to Haiti and African nations as ‘shithole’ countries

進展神速 川普： 我可能與金正恩… M503爭議在ICAO替我發聲？美國務…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。