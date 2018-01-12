不想要爛國來的移民 川普拋震撼彈

2018年01月12日 08:54 中時電子報 楊幼蘭

美國總統川普終究是管不住他的嘴，周四在與參眾兩院議員討論移民問題時，不耐煩地問：「我們幹嘛要這堆來自『爛國』（shithole countries）的移民？」

沒錯，雖然身為美國元首，但他真的當眾說了「爛國」這兩個字。據CNN與美國國家廣播公司新聞（NBC News）網11日報導，他所指的，顯然是來自像薩爾瓦多（El Salvador），海地與非洲等國家的移民。而最初披露這消息的，是《華盛頓郵報》（The Washington Post）。

目前兩黨議員正在討論移民政策，可能保留「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA），並確保邊境安全所需要的資金。

報導指出，更令人震驚的，就是白宮毫不否認川普用了這詆毀性的言辭。事實上，白宮首席副發言人夏哈（Raj Shah）在冗長的聲明中，甚至似乎在為總統辯護。

「有些華府政客選擇為外國而戰，」夏哈說，「但川普總統總是為美國人民奮戰。」

更糟的是，當CNN追問，川普所謂的「shithole」是什麼意思時，一名白宮官員說：「白宮內對總統『shithole』說的解讀，與外界的解讀有很大的不同。儘管這會激怒華府，但猶如他抨擊職業美式足球聯盟（NFL）球員在演奏國歌時下跪一樣。」

川普去年9月24日表示，他堅決反對NFL球員因抗議警察種族暴力，而在唱國歌時單膝下跪。他說，「這與種族無關」，而是為了「尊重我們的國家和國旗」。

(中時電子報)