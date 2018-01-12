蔡英文改革才讓支持度掉？趙少康打臉

2018年01月12日 09:06 中時電子報 陳怡文

總統蔡英文自上任以來，多項政策惹議，使民調不斷下探，蔡英文稱知道改革會讓自己的民調下滑，但她要做過去總統不敢做的事、與不敢付出的政治成本，改革是一定要的。資深媒體人趙少康則認為，改革不會降低支持度的，只有保守、不改革才會掉支持者，直言有誰聽過哪個候選人在選舉時高喊：「我不要改革！我反對改革！」的，這樣能當選的嗎？若蔡英文不虛心檢討、認真改過，一再把「改革」當成民調低落的藉口，趙少康斷言「她的民調還會再低」。

昨《中國時報》民調，蔡英文不滿意度達6成，其中，年輕、高學歷的人不滿意更高達近7成。去年底，總統府年終記者茶敘上，蔡英文對於民調的下滑，她稱「改革要付出民調下滑的政治代價，早有心理準備」。趙少康在《蘋果》論壇中表示，若她主要支持者只是老年、低學歷者，那她的統治基礎太薄弱了。

台灣的對外關係，核心就是兩岸關係，麻煩的是，大陸愈來愈強，市場愈大，靠仇中、天然獨是解決不了問題，顯然蔡英文在這方面交了白卷。對內經濟也沒用好，數字好但大多數民眾無感，薪水低、日子苦、沒前途，蔡英文作文再動人都沒用，蔡英文當總統不論對內對外都明顯不足。

一上台就藉轉型正義，去蔣、鬥垮國民黨，但民進黨的民調有增加嗎？還把軍公教打成「米蟲」大砍年金，現在又對勞工硬幹到底。趙少康直言能力不足，態度霸道，這樣的政府，民調怎麼會高？

(中時電子報)