寒冬吃鍋熱！王品再創麻辣鍋新品牌 一手試吃報告

2018年01月12日 09:29 工商 姚舜

「青花驕」不主打套餐，包括美國Choice在內的美牛等所有食材涮料可以單點。（圖／姚舜攝）

繼「沐越」越南料理餐廳之後，王品集團再創全新麻辣鍋品牌「青花驕」，位在台北市中山北路、南京東路口，林森商圈八條通巷子口的第1家門市自1月15日起開始接受訂位，試賣期間客人至店用餐可享無限次續鍋底，打卡則每桌送牛筋與牛肚1份，1月19日至21日期間每天前20組入場客人則送價價823元的「牛三拼」一份。

王品「青花驕」麻辣鍋湯頭標榜「正麻味」，看似好油汪汪的挺嚇人，但其實「可以喝」。（圖／姚舜攝）

用直徑達55公分超大盤子盛裝的「牛三拼」，內有美國Choice牛小排、梅花肉、雪花牛等3部位，一大盤訂價748元。（圖／姚舜攝）

「青花驕」是王品集團兩岸建立的第22個餐飲品牌，也是大陸「蜀三味」之後建立的第2個川味品牌，斥資2,500萬元打造的店裝並是台灣王品近1年來新創品牌之最，更是台灣事業群繼「聚」火鍋與「石二鍋」之後的第3個火鍋品牌，除展現王品擴大搶攻火鍋商機的雄心，新品牌的定位與商機特色為何？如何與既有品牌區隔，都是市場關注焦點。

除了麻辣鍋外，「青花驕」鴛鴦鍋的另一湯頭是酸菜白肉鍋。（圖／姚舜攝）

「墨舞抄手」是用春捲皮包捲墨魚醬和切丁竹花枝，細長條的整齊排列呈盤很搶眼。（圖／姚舜攝）

松阪豬肉別名「黃金六兩肉」，在「青花驕」是將其捲成薔薇花狀並用時尚造型青花瓷盤呈盤。（圖／姚舜攝）

記者趁開賣前實際走訪「青花驕」並試吃，歸納出王品此一新品牌的幾個特色：

1.大店風範：占地3層樓、面積近200坪，有170個客席座位，空間寬敞舒適，2樓與3樓並有包廂可供聚餐。

2.店裝時尚現代：以旗艦店之姿進入市場的「青花驕」首店，以新東方美學概念裝潢設計，採光良好、燈光明亮，並運用青花瓷餐具、官帽造型燈具，以及太師椅造型的餐椅為元素，傳遞現代東方氛圍，時尚簡約中不失雅緻。

溫室栽培的「杏香菇」是香菇和杏鮑菇的混合品種，「青花驕」以整株方式上桌並附剪刀讓客人自己剪下涮食。（圖／姚舜攝）

3.單點供餐：有別「聚」火鍋與「石二鍋」以套餐型式供餐，並與吃到飽火鍋店區隔，「青花驕」食材涮料是以單點型式供應，食材涮料份量適合多人共享。

4.食材涮料多樣：「青花驕」菜單上可選擇的食材涮料與菜式超過60種，火鍋湯底除麻辣鍋外，還有酸菜白肉鍋可以讓客人單點或點鴛鴦鍋。

4.一菜一皿：盛裝食材涮料的碟盤器皿均經刻意挑選，甚至特別訂製設計，食材呈盤也經過設計，迎合新世代外食消費者「吃到哪，必打卡」的消費習慣，其中用來盛裝「牛三拼盛宴」的盤子直徑有55公分，「比洗臉盆還大」的超級大盤充滿「戲劇性」上桌，非常吸睛搶眼。

為凸顯「真材實料」，「鮮蝦滑」的蝦漿上可看到完整的蝦仁。（圖／姚舜攝）

5.中平價位：負責新品牌的「青花驕」經理呂意真表示，「新花驕」鎖定25歲至35歲的新世代外食族為主要客群，平均客單價設定在650元左右，經過實際推估，若3至4人共享確實可以此消費飽餐。

6.重麻勝過辣：「青花驕」的麻辣鍋湯頭標榜「麻香」勝過「辣味」，並以名列「中國4大名椒」榜上的重慶江津九葉清花椒， 與陴縣豆瓣醬、自煉辣油和乾天椒與燈籠椒等辛香料一起熬煮麻辣鍋湯頭鍋底，希望讓客人嗅得到花椒獨有的果香，同時強調麻辣湯的湯頭「可以喝」。

王品新品牌「青花驕」的用餐空間，標榜是以新東方美學概念裝潢設計，簡約中不失雅緻。（圖／姚舜攝）

「青花驕」外場服務人員採手機利用內建的APP為客人點餐服務。（圖／姚舜攝）

在烹調應用上，川菜老師父通常會以整粒花椒、切碎的花椒（又叫刀口花椒）、花椒粉與花椒油等4種不同樣態的花椒入饌，以達到去腥除味、增香解膩、先香後麻或先麻後香的目的。

王品「青花驕」以青花椒為麻辣鍋增加麻香的作法是，除炒製鍋底時加入青花椒，並另外準備了一類似客家「擂茶」的搗碗，讓客人自己將青花椒搗碎後再倒入湯頭鍋底中增加麻香。

「青花驕」的麻辣鍋湯頭確實「可以喝」，且口感溫潤不辛不嗆不燥，確實有獨家風味。如果要用「最嚴格標準」挑剔，我認為這麻辣湯雖然「喝了第2天不會有困難」，但味道太甜（也許是刻意）。至於要強調的「麻香」，那麼請記得向店家多要點青花椒加在湯裡，效果恐怕才會比較明顯。

(工商)