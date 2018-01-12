NBA》霸氣談退役 詹姆斯：我還有很多球鞋要賣

詹姆斯霸氣回應退役話題，強調自己還有很多球鞋要賣。(美聯社)

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中時電子報

或許是因最近太常被問到何時退役話題，「小皇帝」詹姆斯12日選擇霸氣回應，「什麼？你們要我放棄，我還有很多球鞋要賣呢！起碼我可以自豪，我到現在仍然做好準備，也替隊友做好準備，讓隊友知道每晚都可以依賴我。」

才過33歲生日的詹姆斯，本季表現仍處巔峰，場均27.2分、9助攻與8.2籃板，怎麼看也不像快要退休的球星，談到自己職業生涯是否早已定調，詹姆斯說：「我不會已經定調，唯一問題是隨著我的孩子長大，他們可能讓我停下腳步。」

「我有1個上七年級的13歲兒子，他球打得很好，卻因這次客場之旅，讓我錯過4場他的比賽，」詹姆斯說，「這就是當職業球員的無奈，我還有1個10歲兒子與1個3歲女兒，這兩個小跟班將是我還能打多久的決定因素。」

詹姆斯強調自己已經比想像走得遠了，所以以後的每一步都在錦上添花，畢竟目前來到他第15個球季，他的人生相當長的階段都活在鎂光燈之下，已經達成他夢想的一切，「所以我還想錦上添花，就像我女兒在蛋糕上點綴一樣。」

至於騎士目前位居東區第3，詹姆斯表示自己毫不在意季後賽主場優勢，「種子排名早晚塵埃落定，我只希望我們用正確方式打球，就算面對季後賽沒有主場優勢，對我來說，在客場開啟季後賽系列戰跟主場感覺一樣自信。」

(中時電子報)

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