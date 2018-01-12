台灣馬路像戰場！日本作家野島剛：駕駛人太傲慢

2018年01月12日 09:38 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣、日本去年的交通事故死傷數字日前出爐，台灣比日本人口少5.5倍，死亡人數卻相近，日本作家野島剛對此有感而發表示，台灣道路像極了1970年日本的交通戰場翻版。野島剛分析，台灣交通事故率如此之高，是因為台灣汽車駕駛人太過傲慢。

野島剛今(12)日在《蘋果日報》專欄撰文指出，去年9月，《西日本新聞》台北支局長中川博之深夜穿越馬路被計程車撞到身亡，不幸成為台灣每年2000~3000人的交通事故死亡人數的一人，讓他覺得相當遺憾。

日本警視廳1月上旬公布表了2017年度交通事故死亡人數為3694人，創下戰後的最低紀錄，這數字與被稱為「交通戰爭」的1970年(有1萬6000人死於交通事故)相比，少了近5分之1左右。

野島剛分析，台灣道路狀況和1970年代的日本相同，簡直跟「戰場」無異。為何台灣的交通事故死亡率如此高？他以用路人的觀點來看，台灣汽車駕駛人的態度，和日本或其他國家相比，真的有點傲慢了。

野島剛舉了一個有趣對比。很多日本人會邊看手機邊走斑馬線，可是台灣人很少這麼做，理由只有一個，因為馬路上使用手機在台灣是非常危險的事情。野島剛說，在台灣過斑馬線時，自己絕對不使用手機，因為不管是機車或汽車對行人都相當不客氣，每次都以那種「別擋路」的壓迫感逼近，非常不禮貌，他曾因此轉身回瞪，卻被按喇叭警告。

野島剛分析，台灣的汽車駕駛人之所以傲慢，認為道路就是車子專屬的空間，這完全是錯誤的。他還說，台灣的社會倫理、尊重生命以及人權觀念都相當進步，但是很遺憾地，唯獨交通問題似乎還殘留著社會病理和落後現象。

(中時電子報)