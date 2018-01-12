M503爭議在ICAO替我發聲？美國務院：會與相關各方溝通

2018年01月12日 09:50 中時 江靜玲 駐美特派員／

針對中國大陸片面啟用M503四航路，引發飛安疑慮，美國是否為台灣在國際民航組織（ICAO）中發聲，美國國務院主管公共外交事務的國務次卿古德斯丁(Steve Goldstein)未置可否，僅表示，美方會與相關各方溝通。

古德斯丁主持國務院11日新聞簡報，台灣媒體詢問，美國是否就大陸片面宣布啟用M503航路單與ICAO聯繫，因為這是關於航空安全問題，台灣政府希望國際友人和政府能夠幫助傳達此一訊息。古德斯丁回覆，「作出決定時，我們會與所有相關各造進行溝通。」

中國大陸4日片面宣佈啟用M503航路，引發飛安和台灣空防安全疑慮。台北方面向大陸表達抗議與不滿，並通知ICAO，但國台辦未直接回應，ICAO也未表態。 有消息指出，數個友我大國已替台灣發聲，向ICAO表達關切並轉達我方立場。

簡報會上，台灣媒體並詢問古德斯丁，美方是否與中國大陸外交部門談過M503爭議，古德斯丁未即刻回答，表示稍後回覆。

簡報會後，國務院東亞暨太平洋事務發言人亞當斯針對前述問題，以電子郵件重申了美方立場，表示美方關切北京方面未經與台灣當局協商，修改在台灣海峽使用民用航空航線，美國反對任何一方單方面採取行動改變兩岸現狀。

亞當斯說，美國鼓勵北京和台北當局在尊嚴和尊重的基礎上，進行建設性的對話；台海兩岸民用航空與安全有關的問題應由雙方對話決定。

(中時)