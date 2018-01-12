不信任金正恩 美軍遣B-2「幽靈」轟炸機駐關島

2018年01月12日 09:49 中時電子報 李靖棠

據美國空軍時報（Air Force Times）報導，南北韓日前互派高層代表，於板門店非軍事區（TMZ）進行談判，雖表面一片祥和，但駐防亞太區域的美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）仍不放心金正恩（Kim Jong-un），從美國密蘇里州（Missouri）調遣3架B-2「幽靈」隱匿長程轟炸機（B-2 Spirit），與200名空軍官兵前往關島（Guam）安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）駐防。對此調派，美軍表示未來「幽靈」將與B-1B槍騎兵轟炸機（B-1B Lancer）合作，協助巡弋亞太海域並與此地區盟邦進行聯合軍演。

B-2 Spirit Stealth Bomber in Action: B-2 Stealth Bomber Doing Carpet Bombing

在麻省理工學院（MIT）科學家協助下，贏得美軍先進技術轟炸機計劃（The Advanced Technology Bomber, ATB）的諾斯洛普（Northrop）團隊，於1997年生產首批6架B-2隱匿轟炸機，每架B-2造價為24億美元（約710.1億台幣），正因為造價成本太過昂貴，截至目前總生產量僅有21架投入服役。雖設計為核彈投擲所用，但「幽靈」曾參與1999年科索沃戰爭（Kosovo War）與後來的利比亞、伊拉克等戰役。B-2屬於雙座型，雙翼長度達52.4公尺、最高速度為0.95馬赫、最大航程可達11,100公里。因為是轟炸機設計，其最高可攜彈量達23,000公斤。

B-2「幽靈」隱匿轟炸機驚人載彈量。（圖/美國空軍）

Approximately 200 #Airmen and three #B2 Spirits deployed to @AndersenAFBGuam to support @PacificCommand's Bomber Assurance and Deterrence mission. pic.twitter.com/Qufnu7gXh7 — PACAF (@PACAF) 2018年1月11日

美軍與北韓這一年多來，多次透過重型武裝隔空較勁。金正恩接連試射彈道飛彈、美方就派出B-1B槍騎兵轟炸機、F-22戰機（F-22 Raptor）等多款戰力飛越半島上空，向北韓大秀肌肉。但美軍增駐防衛武裝至亞太，卻恐讓北韓再次有藉口能破壞「表面上和平」。9號的兩韓會談，北韓首席代表、祖國和平統一委員會委員長李善權（Ri Son-kwon）在會談中表示，他們要求美國，如要尋求半島和平，應盡快撤除各種威脅平壤的核彈與洲際彈道飛彈。美軍此次增駐轟炸機至關島，是否會讓半島再起波瀾，也將成為外界關注的焦點之一。

(中時電子報)