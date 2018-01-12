蔣經國逝世30周年 吳敦義謁陵 稱「蔡總統還是會認真」

2018年01月12日 10:06 中時 呂筱蟬

蔣經國逝世30周年，國民黨主席吳敦義上午前往大溪頭寮謁陵。（呂筱蟬攝）

今年是先總統蔣經國逝世30周年，國民黨主席吳敦義今上午前往桃園市大溪區頭寮陵寢謁陵，他被問到總統蔡英文民調問題時說，「不管蔡英文總統民調掉到多少、掉到百分之20多，她還是總統，她還是會認真才對」。

對於民進黨政府的去蔣化，吳敦義肯定兩蔣的貢獻，他說，兩人重大的貢獻，不是任何政黨可以抹煞、可以塗掉，他相信不管是哪個政黨執政，對於兩蔣應該還是要永久存留尊敬、懷念之心，對於兩蔣的尊重、敬愛，應該存在國人的心裡。

他說，國家應有的體制，合乎「不鋪張、不浪費、檢樸」，且真正能表達國人尊敬的心情，就會很好，不必去思考廢除條例等問題，他相信任何一個政黨成員擔任元首、國會擁有多數，也會尊重國人共同的心願。

吳敦義提到，各縣市長、鄉鎮市長、縣市議員、鄉鎮市民代表、村里長，都是除總統、立法委員等中央全國性選舉之外，地方選舉最重要的基礎重大工程，國民黨非常重視，會在最妥適的時間做出提名、輔選等應有的作為。

提名蔣萬安選台北市長的傳聞，他則說，「沒有任何這種事！」作為中國國民黨的主席，他絕不可能指定誰，這是大公無私的事情，一定要經過黨的程序，公開、公正、公平處理。

(中時)