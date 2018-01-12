蔣經國逝世30周年 吳敦義謁陵 稱「蔡總統還是會認真」

蔣經國逝世30周年，國民黨主席吳敦義上午前往大溪頭寮謁陵。（呂筱蟬攝）

友善列印
中時
呂筱蟬
蔣經國逝世30周年，國民黨主席吳敦義上午前往大溪頭寮謁陵。（呂筱蟬攝）

今年是先總統蔣經國逝世30周年，國民黨主席吳敦義今上午前往桃園市大溪區頭寮陵寢謁陵，他被問到總統蔡英文民調問題時說，「不管蔡英文總統民調掉到多少、掉到百分之20多，她還是總統，她還是會認真才對」。

對於民進黨政府的去蔣化，吳敦義肯定兩蔣的貢獻，他說，兩人重大的貢獻，不是任何政黨可以抹煞、可以塗掉，他相信不管是哪個政黨執政，對於兩蔣應該還是要永久存留尊敬、懷念之心，對於兩蔣的尊重、敬愛，應該存在國人的心裡。

他說，國家應有的體制，合乎「不鋪張、不浪費、檢樸」，且真正能表達國人尊敬的心情，就會很好，不必去思考廢除條例等問題，他相信任何一個政黨成員擔任元首、國會擁有多數，也會尊重國人共同的心願。

吳敦義提到，各縣市長、鄉鎮市長、縣市議員、鄉鎮市民代表、村里長，都是除總統、立法委員等中央全國性選舉之外，地方選舉最重要的基礎重大工程，國民黨非常重視，會在最妥適的時間做出提名、輔選等應有的作為。

提名蔣萬安選台北市長的傳聞，他則說，「沒有任何這種事！」作為中國國民黨的主席，他絕不可能指定誰，這是大公無私的事情，一定要經過黨的程序，公開、公正、公平處理。

(中時)

蔣經國激勵 小兵變名廚
陳致中指蔡政府應加強溝通不同意… 李遠哲真是無所不知？黃創夏：看…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。