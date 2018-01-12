《60分鐘》違建／危見 生死一線

2018年01月12日 09:51 中時電子報 中視新聞

雙北強拆違建 社會團體:看能持續多久

2017年底，兩週內新北和台北違建公寓火災共奪走10條人命，雙北市大動作祭出鐵腕強拆，內政部2017年底擬定「加強既存違章建築處理指導綱領」，未來執行地方績效管理考核由每年1次提升為2次，立委吳玉琴表示：「過去各縣市拆遷，民意壓力都很大，現在中央動起來去列管，希望不要變成紙上文書作業，而是真正去督促地方。」OURs都市改革組織祕書長彭揚凱直言：「我不認為這波行動能持續多久，明年是選舉年，現在的雷厲風行根本不可能延續下去。」

前台北市副市長張金鶚直言 拆違建人力要增加。（中視提供）

關說+缺人力 違建拆除龜步不到1%

截至2017年9月底前，全台列管違建共67萬多件，雙北共有28萬多件，但全台已拆除的違建只有5710件，執行率不到1%。前台北市副市長張金鶚直言：「柯文哲說阿扁時代的違建也要拆，他連自己的都拆不完了，還拆過去的，關鍵就是資源要增加，拆的人太少了。」學者分析除了人力，還有地方民代為了選票的關說文化，都是造成拆除龜步的原因。

社會新鮮人以每月六千房租 租下北市頂樓加蓋。（中視提供）

蓋社宅來不及 張金鶚:「以租代購」落實居住正義

「這都是鐵窗，用力推也推不動，如果真的發生火警，我可能凶多吉少！」住頂加很危險，租屋族不是不知道，社會新鮮人小彭(化名)直言在台北市要找得到月租六千的雅房確實不容易。承租頂加違建的房客大多是經濟弱勢或學生族群，崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示：「拆除前應該要做好住戶調查，協助特案承租中繼住宅或是給予租金補貼。」前台北市副市長張金鶚進一步指出：「居住正義的核心不是那蓋不出來的20萬社會住宅，而是增加租屋資源，把購屋房貸優惠轉給租屋補貼，『以租代購』讓更多人住得起房子。」

新北強拆違建「全民買單」 速修法讓住戶自付

新北市2015年起「頂樓違建出租套房專案」總計列管930件，已拆除近7成，2017年11月中和違建出租套房大火後，市府要求違建屋主限期改善否則強拆，但光拆一間4樓加蓋到6樓的頂加違建，必須花一個星期，剩下100多件恐怕到2018年底也拆不完，而拆除費用不該全民買單，台北市會向屋主收拆除費，核實計價六千到上萬元不等；新北違建拆除大隊長馮兆麟表示：「新北目前都是編列預算來拆除，新北議會正在審議，希望盡快通過，未來不自拆違建，需要公部門強拆，違建戶要付費。」

「違建/危見 生死一線」完整內容請鎖定1月13日(六)下午1點中視《60分鐘》。

(中時電子報)