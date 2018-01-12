航海王「惡魔果實」在台灣？看肖年頭家8秒切芭樂秀美味

2018年01月12日 09:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用「食文化」拚夢想！少年頭家也能圓夢創商機！喜歡動漫《航海王》的朋友除對「尾田大神」所勾勒的奇幻世界嚮往不已！對書中極富個性的主角、食物也是讚不絕口！其中海賊世界中的「惡魔果實」更是奇特，吃了它的人會擁有一項超能力！就連草帽男孩「魯夫」也不例外！雖真實世界不一定有「惡魔果實」存在？然在台灣有群少年頭家努力實踐夢想，用創意、美味、毅力「烹調」出屬於台灣的在地美味！

誠品生活 expo R79店｜「嘰咕帕」紅豆餅｜嚴選在地食材，如口感綿密的萬丹8號紅豆、大甲芋頭、台農57號黃金地瓜和鮪魚玉米起司創意口味。（誠品提供）

黑手出生的老闆練就8秒切芭樂真功夫，搭配獨特甘草汁，讓夜市小吃躍上品牌，如同《航海王》名言「人的夢想是不會結束的！」；三個宜蘭囝仔不忍家鄉傳統點心「麵粉煎」手藝失傳，拜師學藝學習傳統好味道，加上Oreo 餅乾讓麥煎餅有甜有鹹，吃得到健康與美味；棄高薪工程師，以科技背景研究台灣咖啡，在松菸飄出香醇好味道；還有中山地下書街的超人氣紅豆餅，一個月賣出一座台北101！這些少年頭家，誠品生活給了他們一個舞台，讓他們圓夢、也讓屬於台灣的品牌有機會躍上世界發光發熱。

誠品生活 expo R79店｜「嘰咕帕」紅豆餅｜富設計感的攤車造型與包裝翻轉傳統點心印象。（誠品提供）

●想當「頭家」不容易！台灣「食」文化出頭天

根據最新統計，有近八成青年想創業當「頭家」！為了鼓勵年輕人逐夢，誠品生活文創平台expo連續六年舉辦【肖年頭家夢想市集】，共計超過800件作品參選，逾40個新創文化設計品牌成功進駐平台，2018年更將首度增設「百萬創業獎」，第一名頭家可直接「跳級保送」於誠品生活獨立設櫃！

此外，網路調查也顯示，年輕人創業「食」力堅強，選擇餐飲類創業者高達六成。因此，誠品生活expo第七屆【肖年頭家夢想市集】除了啟動365天全年徵件，也擴大募集365行食衣住行好創意，鼓勵「食」力頭家投稿實踐夢想！

第七屆「肖年頭家夢想市集」參賽代表｜「点点」麥煎餅｜(左起)三位品牌創辦人張哲偉、駱孟緯、楊易林。（誠品提供）

台灣餐飲業連續6年逆勢成長，突破4千多億商機。如何在眾多競爭者中脫穎而出？誠品生活expo品牌經理詹佳玲表示：「將台灣在地飲食文化結合創新點子、重新設計包裝，翻轉傳統印象給予顧客全新感受，是品牌成功的關鍵。」

誠品生活 expo R79店｜「嘰咕帕」紅豆餅｜ 飛碟造型脆餅皮搭配嚴選在地食材。（誠品提供）

●文創紅豆餅有商機！單月熱銷2萬顆

像是位於誠品R79超人氣的「嘰咕帕」紅豆餅，單月熱銷2萬顆，相當於一個月賣出一座台北101！創辦的三姊弟傳承了父母小吃攤傳統紮實的製餅技術，飛碟造型脆餅皮搭配嚴選在地食材，如口感綿密的萬丹8號紅豆、大甲芋頭、台農57號黃金地瓜和鮪魚玉米起司、Oreo 餅乾等創意口味；並販售台東鹿野上將茶園無毒無農藥栽種茶飲獨特組合，富設計感的攤車造型與包裝翻轉傳統點心印象，是二代小吃攤轉型創業成功範例。

「一刀流惡魔の實」創辦人吳文漢，彰化溪州產地直送芭樂搭配中藥材研磨熬製甘草汁。（誠品提供）

●黑手老闆好刀工！夜市芭樂成百貨品牌

近日於誠品生活expo松菸店快閃的「一刀流惡魔の實」，也嘗試轉型做品牌，拓展全新客群。老闆吳文漢曾做過黑手、搭過戲棚，再走上復興台灣原創甘草芭樂的創業之路。過去15年他跑遍全台南北夜市，練就8秒切水果真功夫，今年轉型做品牌，從攤車到包裝設計都下足工夫。他堅持採用彰化溪州產地直送、嚴選每顆7至8兩重的新鮮芭樂，多汁可口。淋上以中藥材研磨熬製而成的天然甘草汁，搭配獨家手工醃製鳳梨，酸甜古早味大受好評，進駐expo單日最高切700顆芭樂！

第七屆「肖年頭家夢想市集」參賽代表｜「点点」麥煎餅｜推廣宜蘭在地古早味麵粉煎，三星蔥、芝麻口味。（誠品提供）

●宜蘭「麵粉煎」再進化！甜鹹口味好繽紛

即將參選第七屆【肖年頭家夢想市集】的頭家代表「点点」麥煎餅，是由三個土生土長的宜蘭囝仔共同創立，不捨兒時記憶中的宜蘭傳統點心「麵粉煎」被奶凍捲等新名產取代，決心向當地60年老店拜師學藝，將傳統酥脆餅皮結合OREO、三星蔥內餡迸出新創意，希望讓大家重新認識這個宜蘭傳統的好滋味。

誠品生活expo松菸店｜「日出印象」咖啡創辦人 陳志銓，曾任工程師的他用科技賣咖啡。（誠品提供）

●工程師「咖啡」好精準！咖啡顏色也挑剔

身為頭家學長的「日出印象」咖啡創辦人陳志銓分享：「雖然賣了10多年咖啡，進駐誠品生活expo卻是品牌成長的加速期，創意固然重要，但如何在變動頻繁的市場中深化品牌核心價值，全方位累積專業管理能力，是創業穩定發展的關鍵。」曾任工程師的他，創新研發測試咖啡色度的儀器，並計算設計出完美咖啡公式，同時不忘推廣台灣豆農，近駐誠品生活expo 2年內業績成長近6成之多。

(左起)「点点」駱孟緯、「嘰咕帕」林宏彥、誠品生活文創平台expo品牌經理 詹佳玲、「日出印象」陳志銓、「一刀流惡魔の實」吳文漢。（誠品提供）

●「少年頭家」不是夢！創意、熱情、毅力是關鍵

然而，經濟部資料顯示，創業前5年只有1%的頭家能永續經營。為了鼓勵與輔導有實力、有想法的肖年頭家，誠品生活expo今年首度增設「百萬創業獎」，獲選的第一名頭家，經輔導後有機會直接「跳級保送」於誠品生活獨立設櫃。

誠品生活 expo｜日出印象｜台灣紅磚碗咖啡豆，獲得2015金點設計獎。（誠品提供）

「百萬」創業不是夢，誠品生活expo第七屆【肖年頭家夢想市集】365天、365行熱烈徵件中，不限媒材、不限年齡，每天開放投遞你的夢想！每季評選會入選頭家皆有機會參與「夢想市集」與顧客面對面接觸互動，測試品牌市場實力，表現優異者將可進駐誠品生活文創平台expo。

此外，2018年度總決選首度增設的「百萬創業獎」，將提供第一名頭家價值百萬的誠品生活設櫃輔導資源，並另外選出三名「expo頭家之星」於誠品生活expo設立品牌專區，開啟圓夢之路！

(中時電子報)