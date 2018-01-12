MLB》美媒爆：洋基開7年1.6億 達比修沒接受

2018年01月12日 10:17 中時電子報 蔡銘仁

Wow: Michael Kay is reporting the #Yankees offered Yu Darvish a contract around seven years and $160 million. But when Darvish didn't accept within 48 hours, they pulled the deal. — Dan Federico (@RealDanFederico) 2018年1月11日

洋基休季期間動作頻頻，先把史坦頓(Giancarlo Stanton)從馬林魚找來，現在跟海盜交易寇爾(Gerrit Cole)協商停擺後，又轉而競逐達比修有，據美媒報導，洋基曾開給達比修7年1.6億美金大約，然而達比修思考48小時後沒有同意，洋基因而先把合約撤下。

洋基近期極力想強化先發輪值，先跟海盜談交易寇爾，又想搶達比修。《CBSSports》報導推測，原因不外乎考量「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)將滿37歲、田中將大右手肘有隱憂，擔心塞弗瑞諾(Luis Severino)去年到生涯新高193.1局狀況會下滑，而提前做預防工作。

洋基在寇爾交易案難成行之際，投身達比修競逐，然而《ESPN》記者麥可凱(Michael Kay)爆料，洋基曾給達比修7年1.6億的大約，但達比修考慮48小時沒接受，洋基暫撤下合約。這條件平均年薪約2286萬，雖距達比修想要至少年薪2500萬差了一些，但7年符合他至少簽6年的要求。

這消息尚未被達比修或洋基證實，《雅虎體育》記者歐茲(Mike Oz)認為洋基給的合約符合達比修的需求，但他並不覺得這投資是值得的，「用7年約簽一個31歲的投手不像是個好的長期投資，但棒球就是棒球。」儘管如此，洋基仍在達比修的名單中，他們也沒傳想放棄爭取他加盟。

(中時電子報)