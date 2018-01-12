李遠哲真是無所不知？黃創夏：看看國外諾獎得主…

2018年01月12日 10:23 中時電子報 黃以謙

諾貝爾獎得主李遠哲曾經是台灣的「神話」，不僅對教改下指導棋，也高度參與國內政治。對此，資深媒體人黃創夏有感而發表示，看看國外諾貝爾獎得主的風範，只能說台灣人何其倒楣！

黃創夏在《NOWnews》名家論壇發表文章，談到了諾貝爾獎得主的應有風範。他表示，自己近來研究百年來諾貝爾獎得主的故事，並對照影響台灣最多的那位諾獎得主，不禁悲從中來

舉一個例子，丹麥物理學家尼爾森‧玻爾（Niels Hendrik David Bohr ) 提出了原子結構的「玻爾模型」，在1992年獲諾貝爾獎。這個人不僅自己厲害，他的學生維爾納‧海森堡（Werner Heisenberg）也發現出「海森堡測不準原理」，其助理沃爾夫岡‧泡利（Wolfgang Pauli）更繼而在1945年以「泡利不相容原理」獲諾獎。

然而，這樣一位牛人卻「懂得越多，越知道要謙卑」，當人們問他如何創造出第一流的學派，他只回答「可能我從來就不怕去承認自己是個傻瓜吧！」

黃創夏感嘆，這樣一位「自認傻瓜」的人教出一票更優秀的徒子徒孫，但我們國家的那位諾獎得主李遠哲呢？他對外表現出全然的無所不知，曾經是台灣所有領域的指導者，但卻搞出了失敗的教改、搞爛了寫論文的風氣，和權力掛勾卻又對權力無可奈何。

黃創夏語重心長地說，同樣是諾獎得主，風範格局有如天差地遠，只能說歐美人民有幸，台灣人民倒楣。

(中時電子報)