台灣人赴日必買止痛藥 吃多恐傷蛋蛋

台灣人赴日旅遊，最愛去藥妝店血拚囤貨。(本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

台灣人去日本最愛買藥，每到藥妝店或免稅商店總會加減補貨，其中最受歡迎的就是各種止痛藥，不過有些止痛藥可不能亂吃，根據最新研究顯示，年輕男性若長期服用非類固醇消炎止痛藥「布洛芬」（Ibuprofen），恐怕會使睪丸素下降，進而影響生育能力，而台灣人愛用的日本EVE止痛藥也含有這個成分。

台灣人愛用的日本EVE止痛藥。（圖／翻攝自EVE官網）

根據法國環境暨職業安全衛生研究所及丹麥學者在《美國國家科學院期刊》所發表的研究指出，研究團隊針對18到35歲的男性進行實驗，每天服用兩次600毫克的布洛芬，兩周後檢測發現他們的睪丸素減少，認為布洛芬可能對男性睪丸細胞有害，造成睪丸功能失調，影響生育能力。

學者指出，短期內服用布洛芬所造成的影響都可以被逆轉，但不確定長期服用所造成的影響是否可逆。布洛芬是一種強效止痛藥，不少運動員都會在運動或出賽前都會服用，布洛芬也被用於常見的止痛成藥，像是台灣人赴日旅遊常買的EVE系列消炎止痛藥物，就含有布洛芬成分。不過英國雪菲爾大學教授佩西認為，該服用止痛藥時還是要服用，但如果連續服用超過3天，建議應該先諮詢醫生。

食藥署也提醒國人，藥品不能當土產買，應注意用法及用量，像是「新露露」、「黃金A微粒」等感冒藥是管制藥，內含二氫可待因（dihydrocodeine），屬鴉片類止咳藥，有致癮可能；EVE止痛錠有布洛芬成分，過量或長期使用，可能會引起再生不良性貧血、胃腸出血、皮膚不良反應等副作用。

(中時電子報)

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