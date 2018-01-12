警察生力軍報到 斗南分局長「三不要」勉勵

斗六分局長蔡詳忠勉勵警專畢業生領悟警察工作的價值與意義。（斗六分局提供）

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中時

警察專科學校最近分發畢業生及縣市統調分發，斗六分局、斗南分局各獲18名、11名生力軍，斗六分局分局長蔡詳忠勉勵警專畢業生領悟警察工作的價值與意義；斗南分局長李俊德則勉勵新進人員三不要：流血績效不要、違背良心績效不要、違法績效不要。

斗六分局的18生力軍有6人是警察專科學校畢業生，12人是縣市統調分發回鄉服務的同仁，將分配至分局轄區各派出所。

斗六分局分局長蔡詳忠勉勵警專畢業生，用心體會、體驗警察實務工作上應有的正確觀念，以及工作方法，領悟警察工作的價值與意義，在學長的帶領下學習各項警察勤業務與基層運作模式，為未來警察生涯奠定良好基礎。

斗南警分局也新添105年四等警察特考班畢業生6人、統調警員4人、偵查佐1人，分局長李俊德也勉勵新進人員，應遵守「三安」人犯安全、員警安全、案件安全；「四零」零違法、零違紀、零酒駕、零交通事故；「三基本功」服裝儀容與內部管理、公文品質、受理民眾報案態度與速度；「三不要」流血績效不要、違背良心績效不要、違法績效不要。

第二組組長黃俊雄做環境介紹、不可酒後駕車、勤務前中飲酒、公務人員應遵守之事項、執勤安全，並提醒新進人員應守法、並遵守紀律、落實為民服務；第五組組長彭正男講解交通安全、事故處理要領及舉發交通規違應注意事項；偵查隊長章仙枝講解偵辦刑案應注意程序合法、執行盤查、搜索應合乎程序，以免觸法。

(中時)

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