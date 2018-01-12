假釋旺季 八里桶屍案主嫌、殺人無期刑重犯近期將出獄

犯下新北市八里國中桶屍命案的張清松。（報系資料照 許家寧攝）

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農曆春節前是監獄假釋旺季，矯正署最近核准多位受刑人假釋案，其中八里桶屍案的主嫌張清松、以及為了1萬元刺青費殺人的黃昭幃，均被判處無期徒刑定讞，張、黃2人在獄中因受宗教力量的感化，深切悔悟，矯正署因2人服刑過半，已核准2人的假釋案，張、黃2人近日可出獄重生。

八里桶屍案主嫌張清松懺悔 盼假釋出家贖罪

發生於2000年的新北市八里區李姓國中生桶屍案，當年年僅19歲的張清松，將李生勒昏後塞入塑膠桶內，再以水泥密封活活悶死丟入淡水河，震驚社會。張清松一、二審均被判死刑，2003年獲高等法院更審改判無期徒刑。

在花蓮監獄服刑的張，5年前接受慈濟志工感化，多年來以書法抄錄經文，並將菩薩畫像寄給被害人家屬，盼能獲得原諒，2017年初，張在首次提報假釋前，花了一個月時間雕出一頭《法華經》中大白牛，發願「乘載眾生」。不過，直到今年初，矯正署才核准他假釋。

另黃昭幃2000年為了一萬元刺青費殺人，不僅將被害人用圓鍬、木棍打死，還在屍體上澆豬糞，因為手段凶殘，高院更五審判決，都是維持死刑，但在前行政院長張俊雄與基督教更生團契牧師黃明鎮的奔走下，不但為黃籌募部分賠償金，死者母親也在張俊雄等人輔導下接受和解，更六審改判黃無期徒刑，服刑至今。

2016年，「Good TV」宗教電視台以黃昭幃等3位受刑人的事例，向文化部申請贊助拍攝的「修復式正義」紀錄片，藉此希望各界感受被害人、家屬與加害人擁抱、和解的善力量。

(中時)

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