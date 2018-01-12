台灣金聯捐衣 送暖阿里山偏鄉2校師生

2018年01月12日 10:33 中時 翁聖勳

2018.01.12 嘉義縣 ▲ 阿里山山美國小及茶山國小學生收到廠商捐贈保暖羽絨衣，每個人都開心的不得了。（翁聖勳攝）

隨著強烈寒流來襲，台灣金聯資產管理股份有限公司關心偏鄉地區學校缺乏資源，12日送愛阿里山，由董事長鄭明華、代理總經理郭文進帶領同仁代表捐贈山美、茶山2所小學包含幼稚園，全體師生105件保暖羽絨冬衣，呼籲更多企業投入偏鄉關懷。同時致贈加菜金關懷偏鄉原住民部落小朋友，捐贈儀式上學童以鄒族古謠及舞蹈表演獻給來賓，過程溫馨又熱鬧。

鄭明華說，阿里山區早晚溫差大，這幾天氣溫又低，為讓小朋友保暖禦寒安心上課，特別選購保暖羽絨冬衣做禮物。他說，看到小朋友穿著新的羽絨冬衣興奮表情，覺得活動非常有意義，希望能真正溫暖全校師生，同時鼓勵孩子們未來長大也可以盡自己力量，為社會貢獻心力，更期待拋磚引玉，呼籲更多企業投入資源協助偏鄉。

山美國小及茶山國小師生12日在山美國小操場，共同舉辦「台灣金聯公司送暖到偏鄉-山美及茶山2所學校聯合冬衣受贈典禮」，孩子們穿上衣服後有人說「好溫暖喔!」、也有人說「好棒的禮物」。典禮上，山美國小以傳統鄒族舞蹈、茶山國小以鄒族古謠及現代舞表演，表達對台灣金聯公司送暖偏鄉的感謝之意。

茶山國小校長鄭佩茜及山美國小校長李芳如致詞時表示，很感謝善心企業關注偏鄉學生，也感激台灣金聯的熱情捐贈，實現「在地關懷」，讓師生備感溫馨，這是2校師生農曆春節前最好的新年禮物。

(中時)