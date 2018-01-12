「小荳荳」的山與海料理？這碗「貢寮鮑滷肉飯」實現了！

2018年01月12日 10:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

日本84歲國寶藝人黑柳徹子多年來主持「徹子的房間」創下金氏紀錄，除能主持、能唱、能演外，黑柳徹子多年前寫的《窗口邊的小荳荳》更是創下日本出版銷售記錄！從去（2017年）起，日本朝日電視台更是將她的成長過程拍成午間劇！重現「小荳荳」在「巴學園」的童年美好時光！

在書中記載，「巴學園」的校長小林宗除了想出「山的味道」和「海的味道」便當，還建議父母讓孩子們穿上最差的衣服到學校，這些觀念影響了「小荳荳」一生，這本著作傳達的教育也深深影響的亞洲、甚至全世界！「食」文化能影響孩子、也能改變未來！在台灣的美食品牌「貢寮鮑」、「萬里蟹」就是很好的例子！

美味的貢寮鮑披薩，色香味俱全。（新北市漁業處提供）

寒冬來吃「貢寮鮑」！別以為只能蒸煮烤炸，利用創意與熱情！貢寮鮑也能更美味！貢寮鮑創意料理哪裡吃？今年福隆沙灘旁的福容貝悅飯店特別將在地特產-貢寮鮑加入菜單，除了有炙燒貢寮鮑、焗烤貢寮鮑或是加入小火鍋加菜以外，還有貢寮鮑滷肉飯、貢寮鮑山藥捲等創意料理，還有主廚教你DIY貢寮鮑披薩，有興趣的朋友可以到福容貝悅飯店嚐鮮，或是到當地海鮮餐廳品嚐美味貢寮鮑料理！

貢寮鮑披薩讓人食指大動。（新北市漁業處提供）

今年新北市政府媒合福容貝悅飯店，向貢寮鮑養殖戶採購新鮮貢寮鮑，增加品嚐料理的選擇。福容貝悅飯店除了推出炙燒貢寮鮑、焗烤貢寮鮑等菜色以外，還有貢寮鮑滷肉飯、貢寮鮑山藥捲等創意料理。

主廚陳志勇表示，在地的貢寮鮑新鮮口感Q彈，炙燒、焗烤或加入湯品就可以吃到滿滿鮮甜，燙熟切丁後與滷肉飯一同淋上白飯也可增加Q彈口感及鮮味，飯店也提供10人以上貢寮鮑披薩DIY課程，一人600元，歡迎大家到福容貝悅品嚐美味貢寮鮑！

福容貝悅飯店披薩DIY課程。（新北市漁業處提供）

新北市政府「返轉農學堂-歸漁返鄉」計畫團隊與福容貝悅飯店合作，推出在飯店集合出發的貢寮鮑主題遊程，到百大青農李勝興先生的養殖池邊體驗貢寮鮑養殖過程，搭配飯店泡湯、腳踏車遊覽、卯澳社區導覽解說等行程，歡迎到「嘿！達人」網站參考。

農業局長李玟表示，「貢寮鮑」是新北市政府為了推廣貢寮吃海菜長大的在地優質九孔以及黑盤鮑所建立的品牌，並輔導業者自主管理取得新北市「農漁產品安心標章」認證，現在正是貢寮鮑產季，歡迎大家到貢寮當地海鮮餐廳享用美味貢寮鮑料理或是到漁會網站訂購安心在地新鮮貢寮鮑！

(中時電子報)