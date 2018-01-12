國運籤屢遭網友惡搞　南鯤鯓代天府狗年續抽

南鯤鯓代天府在農曆正月初一抽國運籤的傳統已沿續7年，近2年都遭網友惡改竄改，遭成廟方不小困擾，但討論後決定狗年仍繼續舉辦。（資料照片，莊曜聰攝）

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南鯤鯓代天府在農曆正月初一抽國運籤的傳統已沿續7年，近2年都遭網友惡改竄改，遭成廟方不小困擾，但討論後決定狗年仍繼續舉辦。（資料照片，莊曜聰攝）

台南市北門區有「王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府，在農曆正月初一抽國運籤的傳統已經沿續7年，自2015年抽出「武則天坐天」，被民眾預言台灣會出女總統，最後應驗，讓人嘖嘖稱奇，近幾年抽出的國運籤也被視為指標，但樹大招風，也2度遭網友修圖竄改，批評政府與時政，造成廟方困擾，一度考慮停辦，最後董事會開會決議，今年照常舉行。

2015年賴清德在擔任市長時公開宣示台獨主張，廟方國運籤就遭人竄改卦頭及籤詩內容以諷刺賴清德，在網路瘋傳，去年又遭竄改，痛罵蔡政府施政不力，僅格式及寫著南鯤鯓代天府的籤頭不變，雖能看出明顯造假，仍給廟方不少壓力，內部更討論是否停辦。

有民眾認為，近2年廟方抽到的籤詩分別是中下及下下籤，解讀在國運上時，廟方在說明解釋上已經很婉轉，明顯聽得出來是新春期間，總希望有個好兆頭，其實大家各有解讀，僅供參考，廟方其實不用太過在意，不然回顧近年施政的紛紛擾擾，南鯤鯓代天府的籤詩還真的是「神準」。

廟方戊戌年國運籤將在農曆正月初一（國曆2月16日）上午11時開始，全程依古禮儀式進行，照往例由南鯤鯓代天府董事長王連興擔任擲筊官，總幹事侯賢遜擔任抽籤官，但與往年不同，今年特別邀請宗教學者負責解讀籤詩，以讓國運籤的釋義更具有公信力。

(中時)

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