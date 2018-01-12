舊金山機場客機降落險肇事 半年來第3次

2018年01月12日 10:42 中時電子報 喻華德

據《中央社》綜合外電報導，美國舊金山國際機場本週發生半年來第3次客機降落時，險些撞上跑道上等待起飛的飛機，塔臺緊急下令重飛才避免發生意外。

聖荷西「信使新聞」（Mercury News）今天報導，墨西哥國際航空公司（Aeromexico）由墨西哥市起飛的AM668班機，機型波音737-800，機號XA-AMU，9日抵達舊金山機場時原本已獲航管許可降落28右跑道（28R)，但當飛機距離機場只剩1哩（1.6公里）時，航管發現這架飛機對著左邊有飛機準備起飛的28左跑道（28L)飛行（兩條跑道平行）。

墨西哥航空獲准於上方的28R跑道降落，卻誤對準下方的28L跑道下降，當時28L跑道上有飛機準備起飛，差點肇事。(圖/擷取自Google Map)

當時維珍美國航空公司（Virgin America）一架空中巴士A320客機正在這條跑道上等候起飛，準備前往夏威夷的柯納（Kona）。

美聯社報導，塔臺立即下令墨西哥國際航空的波音737班機重飛。錄音顯示，航管人員透過無線電說：「墨西哥國際航空668班機，重飛！」這架班機的機長迅速確認航管人員的指示，並回報塔臺執行重飛程序。

美國聯邦航空總署（FAA）官員葛瑞格（Ian Gregor）說，這架班機稍後安全降落，聯邦航空總署已就此事展開調查。

去年10月舊金山國際機場才發生類似危險事件，一架加拿大航空公司（Air Canada）班機要降落時，航管人員認為有另一架飛機尚未離開該區域，一再警告班機放棄降落重飛，但機組員仍然照常降落，幸而未發生事故。

去年7月間，另一架載有140人的加拿大航空班機差一點降落在舊金山機場的滑行道上而釀成大禍，當時有4架飛機在滑行道上等候起飛，此事促使聯邦航空總署針對舊金山機場的夜間降落和塔臺航管員發布新規定。

(中時電子報)