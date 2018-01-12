雲林虎尾鎮長選舉 藍軍恐分裂

雲林縣虎尾鎮代表會主席丁學忠以10年磨一劍方式準備選下屆鎮長。（許素惠攝）

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雲林水利會機會祕書陳威成將捲土重來選虎尾鎮長。（許素惠攝）

雲林縣下屆虎尾鎮長選舉極可能上演藍軍分裂戲碼，已經耕耘約十餘年的現任鎮代會主席丁學忠12日上午表明一定參選的決心；而現任雲林水利會機要祕書陳威成也表示戮力爭取國民黨提名，丁雖非國民黨員，但長期與藍落友好，兩人僵持不下，為泛藍團結添變數。

現任民進黨籍虎尾鎮長林文彬今年兩任屆滿，將轉戰議員，全新局面讓地方泛藍人士躍躍欲試，丁學忠深耕基層多年，早於上屆就有意參選鎮長，後將準備期放長延至本屆，最後為成就藍軍整合而被勸退，改由陳威成上陣，但陳最終飲恨落選。

陳威成這次很有信心，準備捲土重來，他指出，這4年來一直沒有離開過基層，近日也開始更積極地拜訪腳步，會努力爭取國民黨提名，扛著正藍旗為黨收復雲林縣的中心鄉鎮，助益縣長選局。

「每個人都有參選權利，他要選就選，我也無法說什麼」，丁學忠對陳威成要參選，態度淡定，他並非國民黨員，不過，他卻強調，會事先向國民黨雲林縣黨部「報備」。

泛藍支持者發出協調呼聲，丁學忠表示，協調端視國民黨部高層態度，否則他也沒立場要求協調，更沒有資格要求國民黨不能推出人選，自己唯一能做的就是繼續以既定的節奏往前。

(中時)

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