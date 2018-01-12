聲請返還扣押物遭拒 王炳忠：院檢鬼遮眼！

2018年01月12日 10:46 中時電子報 黃眉青 、中國時報／ 張孝義 、中天新聞／陳文越 、中國時報／、中天新聞／陳文越

拖一個月 王炳忠赴北檢「證人費」

王炳忠與其父王進步等人到北檢領取1219當天的證人旅費。（張孝義攝）

聲請返還扣押物在去年12月29日就與證人旅費同時具狀，王炳忠說，北院裁定駁回理由卻指未向北檢聲請，是鬼遮眼、活見鬼。（張孝義攝）

(11:10更新)新黨發言人王炳忠12日赴台北地檢署，領取「證人旅費及日費」，王稱返還扣押物及聲請證人費寫在同一張狀，去年年底已遞交北檢，北院卻裁定他們未向北檢聲請返還，拒絕返還扣押物，王炳忠批院檢，「讓人感到鬼遮眼、活見鬼！」

新黨發言人王炳忠等人自去年12月19日被依證人身分搜索傳喚到案後，時隔近1個月才收到台北地檢署核發證人旅費的通知，王炳忠等人12日到北檢領取，表示將把證人旅費530元捐作公益，王炳忠同時質疑，當初被扣押的手機等證物，經他聲請發還，卻形成院、檢互推的荒謬情況。

王炳忠同時為當天同被搜索的林明正抱不平，他說，當天同樣也是證人的新黨文宣會副主委林明正，因為表示精神不濟想改天再到案作證，竟被以拘票強行拘提，如今更因此無法領到證人費。「其實當天我們不都是被強押的嗎？」王炳忠呼籲，北檢不要那麼小氣，也應該發給林明正證人費。

王炳忠表示，雖然北檢發出的證人費領取通知書，發文日期是1月5日，但自己家人是11日下午，其他證人最快收到的也是1月10日晚間。收到通知書後，發現最後一天領取日就是1月12日，還須「本人在上班時間領取」。王炳忠感嘆的說，這筆1219當天北檢就應發給的法定證人費，竟需要證人經律師提醒後主動聲請才有，領取還限制這麼這麼短時間內就逾期，真是造成一般上班時間須要工作的民眾莫大困擾。相比1219當天要我們作證，就可凌晨六點上門「抓人」，這種對待證人的粗暴態度，社會自有公評。

王炳忠說，自己從一開始就強調，不是計較幾百元的費用，而是堅持「證人費」是法律規定，北檢當天就應該給，這代表我們的身分都是證人，既非犯罪嫌疑人，更不是被告，自己和家人會將此案獲得的證人費，捐助父親王進步主持的「玉旨代天堂」長年關心的家鄉台南孤兒院童，盼能寒冬送暖，略盡綿力。

此外，1219同時被扣押的手機、平板、筆電等證物，王炳忠說，聲請返還扣押物和聲請證人費是同時具狀，但始終沒有下文，於是再向台北地院聲請返還，不過，北地方法院的裁定書，和北檢的證人費通知書是一起寄來的。北院裁定書的內容，主要是駁回1219被搜索的當事人要求撤銷扣押的聲請，但當中的最主要理由，卻再度讓人感到鬼遮眼、活見鬼。因為在去年12月29日，他就已向北檢遞狀，聲請證人費及返還扣押物都寫在同一份狀上，上頭還蓋有北檢收發章，北院卻指他沒有聲請，到底是北院推責任，還是北檢在說謊？應該要說清楚、講明白。

(中時電子報)